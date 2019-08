Indie-Hits der gamescom: 15 Spiele-Hightlights der Indie Arena Booth

Auf der gamescom 2019 gibt es mehr Indie-Titel als je zuvor. Und fast alle davon könnt ihr anspielen, beispielsweise in der Indie Arena Booth.

Im Video stellen wir euch 15 Spiele-Highlights vor, die ihr euch dort auf der Messe ansehen könnt und erklären, warum diese Spiele einen Blick wert sind. Aber das ist natürlich nur der Anfang für eure Indie-Tour der gamescom in diesem Jahr.

Also haltet die Augen offen und scheut euch nicht, auch die Entwickler vor Ort anzusprechen - sie freuen sich auf euer Interesse!

