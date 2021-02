Im Jahr 2022 soll mit Instinction ein neuer Shooter erscheinen, der euch in einer Semi-offenen-Welt gegen Dinosaurier antreten lässt. Dank der Unreal Engine 4 soll das zudem auch noch richtig gut aussehen. Einen ersten Teaser und Details zum Gameplay gibt es bereits.

Dino Crisis in modern

Dem Entwicklerstudio Hashbane zufolge wird das Spiel ein geistiger Nachfolger von Dino Crisis. Allerdings setzt es auf klassischeres Shooter-Gameplay, wie einige Sekunden Gameplay am Ende des Teasers zeigen. Ihr könnt das Spiel jedoch nicht nur in der Ego-Ansicht spielen, sondern auch mit einer Third-Person-Perspektive.

Im Fokus stehen zudem Survival-Elemente, die man aus Titeln wie Ark: Survival Evolved kennt. Zudem müsst ihr nicht alleine überleben, sondern könnt auch kooperativ mit anderen Nutzern gegen die Dinosaurier kämpfen. Gleichzeitig will es noch eine mitreißende Geschichte erzählen.

Ein Schwerpunkt sind natürlich die Waffen, mit denen ihr euch gegen die Urzeit-Echsen zur Wehr setzt. Von Nahkampfwaffen bis hin zu Raketenwerfern soll es eine große Auswahl geben. Ihr sollt sie zudem ganz nach euren Belieben anpassen können, damit sie eurem eigenen Spielstil gerecht werden. Verbesserungen schaltet ihr im Spielverlauf frei.

Technik und Release-Zeitraum

Damit das alles gut aussieht, kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz. Dank ihr werden unter anderem Features wie RayTracing und seit kurzem auch DLSS 2.0 unterstützt. Ebenso sollen Auflösungen von bis zu 8K und 120 FPS geboten werden. Zu den PC-Systemvoraussetzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Wann erscheint das Spiel? Die Arbeiten an Instinction habe dem Team nach vor ungefähr einem Jahr begonnen. Die Entwicklung dürfte also noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit geben sie nur das grobe Release-Datum »3. Quartal 2022« an.

Wenn ihr bis dahin andere Survival-Titel spielen wollt, dann werdet ihr in unserer oben verlinkten Liste mit den besten Überlebens-Spielen für den PC fündig.