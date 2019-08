Ion Fury ist ein Retro-Ego-Shooter im Stil von Klassikern wie Duke Nukem 3D, der die letzten Tage wegen eines eher unschönen Themas für Schlagzeilen sorgte. Und nein, damit ist nicht die Namensänderung von Ion Maiden in Ion Fury gemeint. Entwickler Voidpoint sah sich dazu gezwungen, sich wegen sexistischer und transphober Kommentare seiner Mitarbeiter öffentlich zu entschuldigen.

Die waren nicht nur von im Spiel selbst zu finden, sondern auch in Online-Foren. Deswegen spendet Voidpoint nun 10.000 Euro aus den Einnahmen an die gemeinnützige Organisation The Trevor Project, die sich für die LGBTQ-Community einsetzt. Zusätzlich möchte der Entwickler seine Angestellten in Bezug auf diese Themen künftig stärker sensibilisieren.

Die Kontroverse um Ion Fury

Doch was war überhaupt Auslöser der Debatte? Angefangen hat es bei einer Diskussion im offiziellen Discord-Channel zu Ion Fury, bei der ein angebliches Mitglied von Voidpoint durch transphobe Kommentare aufgefallen ist. So soll dieser Eltern, die ihre Kinder von Geburt an als Transgender ansehen, als geisteskrank bezeichnet und sich über sogenannte »Social-Justice-Warrior« lustig gemacht haben.

Beim genaueren Blick sorgten dann Spiel-Inhalte von Ion Fury an sich für zusätzlichen Diskussionsstoff: Im Shooter wurden diverse Ingame-Gegenstände mit diskriminierenden Beleidigungen gegen homosexuelle Menschen wie zum Beispiel »Ogay« oder »Fagbag« entdeckt.

Ob es sich dabei um aus den Kontext gerissenen Ingame-Humor handelt oder tatsächlich nur einen schlechten Scherz auf Kosten der LGBT-Community, ist schwer festzustellen.

Im Zuge der öffentlichen Aufregung, veröffentlichte Voidpoint nun eine offizielle Entschuldigung, kündigte Schulungsmaßnahmen an und löschte kontroverse Inhalte aus Ion Fury per Patch - womit wir allerdings noch nicht am Ende der Geschichte angelangt sind.

Jetzt auch noch Review-Bombing

Nun beschweren sich einige Spieler auf Steam, dass der politisch inkorrekte Humor von Ion Fury zu vergleichbaren Ego-Shootern des Genres dazu gehören müsse und sich der Entwickler nicht der Weltanschauung anderer beugen solle. Das Resultat ist Review-Bombing auf Steam, das die Durchschnittswertung des Spiels bereits deutlich sichtbar nach unten drückt.

Ion Fury ist seit dem 15. August 2019 für den PC erhältlich, Umsetzungen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch sollen in den kommenden Monaten erscheinen. Das offizielle Statement von Voidpoint zur Homo- und Transphobie-Kontroverse findet ihr bei den Kollegen von Eurogamer.

