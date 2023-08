Beim Dreh des ersten Iron Man gab's einen fast prophetischen Star-Wars-Moment, sagt der Star

Bei Iron Man wurde beinahe schon an The Mandalorian geschmiedet. Bildquelle: Concorde Filmverleih GmbH.

Mit Marvel und Star Wars sitzt Disney auf zwei der größten Film-Franchises aller Zeiten. Doch wer hätte gedacht, dass bereits einige Jahre vor der Übernahme, gerade durch den ersten richtigen MCU-Film die Segel für The Mandalorian gesetzt wurden. Zumindest laut Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. spiegelt sich das alles in einer bestimmten Szene wider.

Ein nötiger Erfolg

In einem Interview mit Vanity Fair spricht der Schauspieler Robert Downey Jr. über einige seiner wichtigsten Filme und Rollen seiner Karriere, unter anderem auch über den 2008 erschienen Superhelden-Film Iron Man. Dort verkörperte er den charismatischen Mechanzug-Piloten und Erfinder Tony Stark.

Der Film setzte nicht nur die Segel für das darauffolgende Marvel Cinematic Universe, das trotz Disneys Sparmaßnahmen immer noch eines der größten, laufenden Filmfranchises überhaupt ist, sondern laut Downey auch für Star Wars.

Hier wurde Iron Mans Rüstung gefunden, nicht die von Boba Fett. Bildquelle: Concorde Filmverleih GmbH.

Es gibt eine Szene, in der Tony Stark mit seinem ersten, provisorischen Iron-Man-Anzug aus einer Höhle flieht, in der er festgehalten wurde. Jedoch stürzt er ab und landet in einem Wüstenloch. Das Besondere ist, dass während der Dreharbeiten ein Sandsturm zu wüten begann. Am Set wurde jedoch spontan entschieden trotz des Sturmes noch einen weiteren Shot zu drehen, der tatsächlich sogar im Film landete.

Schaut sich euch einfach selbst an. In etwa bei 1:38 geht es los:

Und tatsächlich, wenn man keine Ahnung von Marvel hätte, könnte die Szene glatt aus Star Wars stammen. Immer wenn Robert Downey Jr. sie sieht, muss er an Tatooine denken, auch wenn bei The Mandalorian in Afrika gedreht wurde und bei Iron Man in Kalifornien.

Natürlich handelt es sich sowohl bei Iron Man als auch Mando um fliegende Blech-Träger, die in Teilzeit durch die Wüste wandern. Doch das endgültig zusammenführende Bindeglied ist Jon Favreau, der bei beiden Machwerken Regie führte. So gesehen war die Szene tatsächlich prophetisch, denn nur knapp 10 Jahre später drehte der gleiche Regisseur stilistisch ähnliche Szenen, die nun aber tatsächlich im Star-Wars-Universum verankert waren.

Doch nicht nur stilistisch war diese Szene ein Wegbereiter für das vermutlich erfolgreichste junge und cinematische Star-Wars-Produkt, denn Iron Man war Favreaus erste Produktion dieser Größenordnung. Hätte sie sich als Fehlschlag entpuppt, was aufgrund vieler wichtiger Entscheidungen, die erst während der Dreharbeiten getroffen wurden, gar nicht so unwahrscheinlich war, wäre er ganz sicher nicht mit The Mandalorian betraut worden. Womöglich gäbe es die Serie heute gar nicht.