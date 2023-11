»Es gab gar keinen Film!«: Kult-Schauspieler wollte Bond-Bösewicht werden, hat versehentlich für Spielshow zugesagt

Ist es sehr gemein, ausgerechnet dieses Bild von Brian Cox in Troja für diese Meldung zu verwenden? Bildquelle: Warner Bros.

Nein, 007: Road to Million ist nicht der nächste James-Bond-Film. Tatsächlich handelt es sich um eine Spielshow von Amazon - worüber sich der Darsteller aus Succession, X-Men 2 oder Troja nicht im Klaren war, als er unterschrieb. Sein lebenslanger Traum, endlich einen Bond-Bösewicht zu spielen, ging damit also nicht in Erfüllung.

Fast(?) zum Bond-Bösewicht geworden

Das hat Brian Cox in einem Interview mit The Tonight Show (via THR) enthüllt:

Ich dachte, das wäre ein neuer James-Bond-Film. Ich meinte Oh, na endlich spiele ich in einem mit und dachte mir Natürlich bin ich dabei! . Aber es gab kein Drehbuch und auch keinen James-Bond-Film. Jahrelang hatte ich davon geträumt, in einem davon mitzuspielen. Das wäre super interessant und ich dachte, dass endlich mein Moment gekommen ist - das ist er aber nicht.

Tatsächlich handelt es sich bei 007: Road to Million um eine Spielshow, in der Teilnehmer in einem Wettstreit um das Preisgeld von einer Million britischer Pfund antreten. Dabei wird um die Welt gereist, während waghalsige Manöver absolviert werden müssen und nur ein Sieger aus der Spielshow hervorgehen kann. 007: Road to Million startet am 10. November 2023 bei Amazon Prime Video.

1:01 Wie 007: Um Millionär zu werden, müssen die Teilnehmer in der Show zum Geheimagenten werden

Brian Cox tritt dabei nicht als Bond-Schurke, sondern sogenannter Controller auf, das dem Moderator des ganzen Geschehens entspricht. Trotz seines Irrtums konnte Cox 007: Road to Million etwas abgewinnen:

Es hat Spaß gemacht. Ich liebe es, Leute herumzukommandieren und genau das habe ich gemacht. Außerdem hat es mich berührt zu sehen, wie [teilnehmende Pärchen] zu neuer Stärke in ihrer Ehe finden konnten, weil sie neue Wege fanden, sich nach so vielen Jahren neu zu vertrauen.

Wie geht es mit James Bond im Kino weiter?

Ob der mittlerweile 77-jährige Schauspieler noch die Chance bekommt, jemals einen einen richtigen Bond-Schurken zu spielen, muss sich erst zeigen. Nach dem Ende der Daniel-Craig-Ära will sich die altgediente Agenten-Reihe neu erfinden , doch den Produzenten zufolge dauert das definitiv noch ein paar neue Jahre. Man hat damit nämlich noch gar nicht angefangen.

Wer damit zum nächsten James Bond wird, bleibt also weiterhin offen. Mehr dazu lest ihr unter den folgenden Links nach:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den nächsten James Bond und auch das geplante Videospiel der Hitman-Macher? Welcher Schauspieler sollte eurer Meinung nach die Rolle von 007 übernehmen? Welcher Bond-Film und Bond-Darsteller ist bisher euer absoluter Liebling? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!