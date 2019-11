Die Stinger Mantis dient in Jedi: Fallen Order als Hub, in dem Held Cal sich mit seinen Verbündeten unterhalten, sein Lichtschwert verbessern oder neue Planeten als Reiseziel auswählen kann. Und da wäre natürlich noch Greez' Terrarium für exotische Pflanzen. Aber wie kommt man nur an die Samen dafür? Unser Guide mit den Fundorten hiflt euch dabei das Raumschiff in einen grünen Garten zu verwandeln.

Wir listen nur die Fundorte für die insgesamt zehn Samen auf. Habt ihr Probleme, die genauen Stellen ausfindig zu machen, könnt ihr sie hier im Video nachschauen:

Alle Fundorte der Samen

Bogano

Unterirdische Zuflucht - Kalpi-Saat

(Springt vom Meditationspunkt aus ganz nach unten und schaut im Wasser.)

Zerklüftete Ebene - Federfarn

(Sucht nach drei großen Löchern und springt mithilfe des Jedi-Saltos über die Brücke.)

Zeffo

Verwittertes Monument - Königsblume

(Begebt euch durch die kleine Höhle mit zwei schwer bewaffneten Sturmtrupplern, die Schilde tragen. Weiter oben am Berg seht ihr einen Pfad, der nach links geht. Dort warten eine Kiste und eine Saat auf euch.)

Windumtoste Ruinen - Kapselnelke

(Schaut direkt vor dem Eingang zum Grab von Eliram. Ihr findet die Blume dort auf der höchsten Säule.)

Absturzstelle - Traumwurz

(Begebt euch vom Meditationspunkt in der Eishöhle über das Wasser an einem runden Wrackteil vorbei zur Küste.)

Kashyyyk

Imperiale Raffinerie - Bonshyyr

(Vom Meditationspunkt bei dem ihr über die Sturmtruppen unterhalb blickt, geht es an den Rand des Schlachtfeldes.)

Gloomroot Hollow - Milchgras

(Von der Höhle mit den Flammenkäfern geht es nach links an den Fliegenfallen vorbei zu einer Plattform, wo ihr die Pflanze wiederum links entdeckt.)

Ursprungsbaum - Blütenpilz

(Klettert beim Meditationspunkt herunter und begebt euch zur steinernen Brücke. Auf der anderen Seite findet ihr die Pflanze am Fuße eines großen Baumes.)

Dathomir

Opfersumpf - Blutbäuchling

(Lasst euch neben der roten Ranke nach unten und folgt dem Pfad bis zu einer roten Blume.)

Opfersumpf - Pilzling

(Diesen Samen findet ihr am Fuße einer Klippe, links vom großen Baum.)

Wie sammelt und pflanzt man die Samen?

Samen findet ihr genauso wie kosmetische Items versteckt auf den Planeten. Interagiert ihr mit bestimmten Pflanzen, erhaltet ihr die Saat und könnt sie anschließend im Raumschiff anpflanzen. Habt ihr alle grünen Mitbewohner beisammen, gibt es ein Achievement oder beziehungsweise eine Trophäe namens »Grüner Daumen« als Belohnung sobald sie ausgewachsen sind.

Achtet beim Suchen an den oben genannten Stellen auch auf euren Roboter-Gehilfen BD-1, der auf den Boden springt, sobald ihr in die Nähe einer der Pflanzen kommt. Sobald ihr die Samen gesammelt habt, müsst ihr noch mit dem Terrarium interagieren, damit sie dort erscheinen.

