Jetzt auf MAX: Diese Couch-Koop-Spiele auf PS Now machen richtig Laune [Anzeige]

Alle lieben Couch-Koop! Doch wer kennt nicht die Qual der Wahl, wenn wir das perfekte Spiel für Zwischendurch suchen und uns einfach nicht entscheiden können? Und wenn wir uns entschieden haben, dann müssen wir das Spiel auch noch herunterladen. Bis der Abend dann so richtig in Schwung gerät, vergeht eine Menge Zeit.

Im Stream probieren wir daher den Spiele-Streaming-Dienst Playstation Now aus und wollen sehen, wie viel geballter Koop-Spaß wir in drei Stunden unterbringen können, indem wir ohne große Wartezeiten von Spiel zu Spiel springen können.

Little Big Planet 3, Nidhogg und co., diesen Titeln werden sich Natascha, Tasha, Michi & Jules ab 19 Uhr stellen und dabei möglichst nahtlos Spaß haben. Ihr fragt euch, was der Sony-Dienst inzwischen alles im Gepäck hat? Dann schaut im Stream vorbei und überzeugt euch selbst - und gewinnt mit etwas Glück einen der brandneuen Playstation-Controller. Was genau ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Stream!

Hier noch ein paar Infos zu Playstation Now: