Eigentlich hätten wir uns ja schon längst in Tropico 6 am weißen Sandstrand unserer Bananenrepublik ausruhen dürfen, doch dummerweise wurde das Spiel von Januar auf März verschoben. Jetzt ist es nicht mehr lange hin, bis zum 29. März, wer mag kann aber schon jetzt eine Testversion der Diktatoren-Simulation ausprobieren.

Seit gestern kann jeder auf Steam die Open Beta zu Tropico 6 runterladen und gleich losspielen. Ihr solltet euch allerdings beeilen, denn die Beta läuft nur noch bis Freitag um 19 Uhr. Nur wer das Spiel vorbestellt hat, darf bis zum Release unbegrenzt an der Beta teilnehmen.

Sechs Storymissionen und 11 Sandbox-Karten

Die Beta knausert auch nicht mit Inhalten. Selbst in der Testversion steht es uns bereits frei, nicht nur das komplette Tutorial, sondern auch sechs Missionen aus dem Kampagnenmodus anzuspielen. Wer lieber seine eigenen Geschichten schreibt, für den stehen 11 unterschiedliche Maps im Sandbox-Modus zur Auswahl.

Allerdings wird es in der Beta noch nicht möglich sein, alle vier Zeitalter auszutesten. Die Moderne fehlt noch als eigene Ära und wird in der Beta nur im Tutorial vorkommen. Dafür ist es auch in der Beta schon möglich, an Multiplayer-Spielen teilzunehmen. Bis zu vier Spieler können sich dort entweder im Koop oder gegeneinander austoben.

Die Vollversion von Tropico 6 erscheint in drei Wochen und wird zum ersten Mal seit Teil drei nicht mehr von Haemimont Games, sondern von dem Langer Studio Limbic Entertainment entwickelt. Erstmalig können wir uns als El Presidente wie bei Anno auch auf mehreren Inseln ausbreiten und sogar Weltwunder stehlen lassen, um damit anzugeben.

