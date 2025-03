Keanu Reeves hat seine beste Actionreihe eigentlich begraben, trotzdem arbeitet das Studio an John Wick 5

Ob sich Keanu Reeves und das Filmstudio bezüglich John Wick 5 jemals einig werden? Bildquelle: Lionsgate

Eigentlich will Keanu Reeves ja nicht mehr als John Wick zurückkehren. Der mittlerweile 60-jährige Schauspieler gab zu, dass seine Knie die anspruchsvollen Action-Drehs einfach nicht mehr mitmachen. Zuletzt betonte er außerdem, dass die Geschichte des Charakters in Teil 4 endgültig und unmissverständlich abgeschlossen sei.

Das hindert Lionsgate aber offensichtlich nicht daran, weiter an John Wick 5 zu arbeiten.

Kommt John Wick 5 auch ohne Keanu Reeves?

Laut der Vorsitzenden des Filmstudios gegenüber Comicbook soll das John-Wick-Franchise in Zukunft weiter florieren. So weit, so bekannt. Immerhin hat man dafür längst Regisseur Chad Stahelski verpflichtet, der die komplette kreative Kontrolle darüber bekommen hat (übrigens auch über Highlander mit Henry Cavill).

Auffällig ist hier allerdings, dass Lionsgate erneut bekräftigt, dass auch noch John Wick 5 kommt. Lest hier am besten einfach mal selbst:

Die Welt [von John Wick] wird auf unglaubliche Art und Weise weiter wachsen. Als Nächstes haben wir natürlich Ballerina als unseren ersten Spin-off-Film und wir können es gar nicht mehr erwarten, den auf die Welt loszulassen. Natürlich haben wir ebenfalls einen fünften John-Wick-Film angekündigt. Und ich denke, dass es mehr Spin-offs geben wird, sowie eine TV-Serie und ein Videospiel.

Das wirft natürlich viele Fragezeichen auf: Wie soll John Wick 5 funktionieren, wenn Keanu Reeves seinen Charakter für tot und begraben erklärt und er sich selbst nicht mehr in der Lage sieht, die anspruchsvollen Dreharbeiten zu überstehen?

Natürlich könnte uns Reeves auch einfach nur in die Irre führen oder auf ein lukrativeres Angebot seitens Lionsgate pokern. Immerhin hat sich der mittlerweile 60 Jahre alte Schauspieler zwei weitere Produktionen vorgenommen, denen es nicht an Action mangeln dürfte.

So will Keanu Reeves demnächst die Verfilmung seines eigenen Comics BRZRKR angreifen, während auch noch die überfällige Fortsetzung von Constantine in Entwicklung ist. Hier könnte Reeves aber auch einfach nicht so viele Stunts persönlich übernehmen, wie es bisher für John Wick der Fall war.

Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich lediglich feststellen: Die widersprüchlichen Aussagen von Lionsgate und Keanu Reeves verwirren. Ob John Wick 5 nun tatsächlich kommt, oder nicht, bleibt schlichtweg abzuwarten.

Apropos Ballerina: Das Spin-off mit Ana de Armas in der Hauptrolle startet am 5. Juni 2025 in den Kinos und bringt dann tatsächlich Keanu Reeves als John Wick zurück. Daraus hat bereits der offizielle Trailer kein Geheimnis gemacht.

Ebenso ist der im März 2023 verstorbene Schauspieler Lance Reddick nochmal in seiner Rolle als Charon zu sehen. Für die Regie von Ballerina ist Len Wiseman (Underworld) verantwortlich, allerdings musste offenbar Chad Stahelski persönlich nochmal für exzessive Nachdrehs anpacken.