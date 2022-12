Judas: Neuer BioShock-Erbe ist unterwegs, hier Trailer und Infos

Ken Levine stellte auf den Game Awards 2022 sein neues Projekt vor. Judas erinnert sofort an eines der wichtigsten Spiele aus dem Portfolio des Creative Director, nämlich BioShock. Eine Steam-Seite existiert bereits, als Release-Zeitraum wurde bald kommuniziert.

Besser als tausend Worte sprechen bekanntlich Bilder, noch dazu bewegte. Hier seht ihr den Trailer zur Enthüllung von Judas, der deutlich die Parallelen zu BioShock zeigt, unter anderem die Kombination aus Kräften und Schießeisen:

Was ist schon zu Judas bekannt?

Eine ganze Menge Infos zu Judas finden sich bei Steam. Die Story dreht sich um die namensgebende Frau, die auf einem zerstörten Raumschiff versucht, die Probleme zu reparieren, die sie anscheinend selbst ausgelöst hat. Wie kaum anders zu erwarten, wird Ken Levines neues Spiel stark von seiner Geschichte getrieben.

Die Beschreibung deutet zudem auf gewichtige Spielerentscheidungen und möglicherweise unterschiedliche Enden hin. Im ins Deutsche übersetzten Wortlaut heißt es:

Deine einzige Hoffnung auf Überleben besteht darin, Bündnisse mit deinen schlimmsten Feinden zu schließen oder zu brechen. Wirst du zusammenarbeiten, um zu reparieren, was du kaputt gemacht hast - oder wirst du es dem Feuer überlassen?

Judas wird also ein Story-getriebener Ego-Shooter, übrigens ausschließlich für Einzelspieler. Das dürfte vielen Veteranen (auch unter unseren Lesern) gefallen, nachdem sich das Shooter-Genre in den letzten Jahrzehnten schon sehr stark in Richtung Multiplayer orientiert hatte.

Indes wirkte Ken Levine schon an BioShock 2 nicht mehr mit, ebenso wenig am kommenden neuen Teil. Im Report oben beleuchten wir, was zu dem sehnlich erwarteten Spiel schon bekannt ist, wo es sich auf klassische Stärken stützen und wo Innovation wagen will.

Freut ihr euch über die Ankündigung von Judas? Welche Wünsche, Hoffnungen und Sorgen treiben euch um? Schreibt es gerne in die Kommentare!