Killer 7 - Suda51-Titel erscheint bei Steam

Auf Konsolen 13 Jahre alt, auf PC bald ganz neu: Killer 7 von Designerlegende Suda51 erscheint im Herbst diesen Jahres auf Steam.

Killer 7 ist ein Action-Adventure mit Cel-Shading Optik. Als Harman Smith versucht man im Spiel einen Superschurken auszuhalten, der mit Hilfe seiner Armee Heaven's Smile die Welt in den Untergang stürzen will. Der Clou: Smith hat eine multiple Persönlichkeitsstörung und kann sich in jede seiner sieben Persönlichkeiten verwandeln. Darauf basierend ändern sich seine Spezialfähigkeiten und auch seine Waffen.

Genaue Infos über die Besonderheiten der PC-Version gibt es derzeit noch nicht. Auf der Steamseite wird jedoch ein »neuer Look« und ein »perfekt auf moderne Systeme portierter Style« angepriesen. Auch wie teuer das Spiel wird ist noch unbekannt.

