»Einfach nur schrecklich« - Große Koop-Shooter-Hoffnung wird kurz vor Release zerrissen

Kurz vor Release hagelt es in der Closed Beta von Killing Floor 3 Kritik. Ist das Spiel noch zu retten?

Mit Killing Floor 3 will Entwickler Tripwire Interactive an die großen Erfolge seiner altehrwürdigen Zombie-Shooter-Reihe anknüpfen. Zwar haben wir es hier offiziell gar nicht mit Zombies, sondern mit sogenannten Zeds zu tun - aber so wirklich spielt es bei dieser Art Shooter keine Rolle, welcher Sorte hirnfressender Mutanten wir mit unseren Waffen zu Leibe rücken.

Die Ziele für den dritten Teil sind ehrgeizig. Es soll mehr Gegnertypen, mehr Gesplatter und neue Gadgets wie einen Geschützturm geben. Mit 180 Modifikationen könnt ihr eure Waffen zudem frei anpassen. Der Release ist für den 25. März geplant.

Aktuell läuft eine geschlossene Beta-Testphase für den Shooter. Genau die kommt aber scheinbar bei der Community gar nicht gut an; auf Reddit hagelt es von allen Seiten Kritik. Viele Tester berichten, dass Killing Floor 3 so kurz vor Veröffentlichung in einem erschreckend schlechten Zustand sei.

Killing Floor 3 enthüllt fiese neue Zombie-Kreatur und auch gleich das konkrete Release-Datum

Was sind die Kritikpunkte?

Die Performance sei atemberaubend instabil, berichtet ein User auf Reddit. Die Framerate schwanke irgendwo zwischen 20 und 80. Wenn man versuche, die Bildrate auf 60 FPS festzusetzen, führe das zu unschönen Bildstotterern. Auch die regelmäßigen Ladezeiten für das Kompilieren der Shader seien sehr lang. Der Netcode sei ebenfalls nicht optimiert, häufig komme es zu Lags oder Standbildern.

Das neue Waffensystem sorgt ebenfalls für Kritik. Der gleiche User schreibt, keine der Wummen habe irgendeine Art von Kick, egal welche Modifikation man ausrüste. Die Waffen machten häufig einen nutzlosen Eindruck. Das liege aber vielleicht auch am nicht vorhandenen Treffer-Feedback:

Die Feinde reagieren auf nichts, es fühlt sich an, als ob das Spiel nicht reagiert, wenn man schießt. Kein Taumeln, keine Wirkung, das ganze Spiel fühlt sich leblos an.

Kritik gibt es auch an der Benutzeroberfläche: Nutzer xCAS9 schreibt, das UI sehe aus, wie die Webseite einer Kirchengemeinde von 2010 .

Insgesamt mache das Spiel aktuell einen sehr unfertigen, Glitch-geplagten Eindruck. Da der Release schon so kurz bevorsteht, vermuten viele Spieler, dass die Releaseversion wohl kaum wesentlich besser aussehen wird. Die Entwickler würden hier sehenden Auges in den Abgrund steuern, so der Kanon auf Reddit.

Ein Widerspruch?

Damit stehen die aktuellen Beta-Berichte im krassen Gegensatz zu unserem Eindruck der vergangenen gamescom-Demo zu Killing Floor 3. Damals machte das Spiel nämlich einen sehr guten ersten Eindruck. Vor allem die nun bemängelten Waffen fühlten sich damals bereits wuchtig und befriedigend an. Das Splatter-System funktionierte; Kollege Dennis Zirkler schrieb gar, das Treffer-Feedback lasse keine Wünsche offen.

Auf Messen und bei Anspielterminen bekommen Journalisten aber häufig nur einen sogenannten Vertical Slice, also eine eigenes für diesen Anlass angefertigte Demo zu spielen, die nicht immer repräsentativ für den Rest des Spiels sein muss.

Etwas weniger als fünf Wochen bleiben Entwickler Tripwire nun noch, die vermeintlichen Probleme zu beseitigen. Ob das klappt, werden wir spätestens Ende März erfahren, wenn der Shooter erscheint.