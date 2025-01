Kingdom Come 2: Wann kommt der Test?

Ihr habt uns gefragt, wann der Test kommt. Also haben wir gefragt, ob wir diese Frage beantworten dürfen.

Review-Embargos sind wie Blähungen: Alle wissen, dass sie existieren, aber über die Details wird nur selten gesprochen.

Warhorse und Publisher Plaion machen das anders, also zumindest beim Review-Embargo. Nachdem ihr uns seit Tagen unter jedem Artikel zu Kingdom Come: Deliverance 2 fragt, wann denn der Test zum Mittelalter-Rollenspiel kommt, haben wir gefragt, ob wir das beantworten dürfen.

Und Überraschung: dürfen wir. Auch wenn ein letztes Detail noch geheim bleiben soll.

Ein Test vor Release, aber nur knapp

Die gute Nachricht zuerst: Unser Test wird vor Release erscheinen. Die schlechte Nachricht, zumindest für euch: nur einen Tag. Heißt konkret:

Das Review-Embargo für Kingdom Come: Deliverance 2 fällt am 3. Februar 2025.

Aus dem Nähkästchen geplaudert: Wir finden dieses eher kurzfristige Embargo super. Weil sich schon jetzt abzeichnet, dass wir jede Minute mit diesem Umfangsmonster bestens gebrauchen können.

Und weil wir natürlich den Anspruch haben, für unseren Test nicht nur durch die Kampagne zu hetzen, sondern auch die Open World und möglichst viele Spielstile umfassend analysieren und beurteilen wollen.

Ein Geheimnis wollen sich Publisher Plaion und Entwickler Warhorse noch bewahren, nämlich wann genau am 3. Februar das Review-Embargo fällt.

10:10 Was geschah in Kingdom Come: Deliverance? Die ganze Story zur Vorbereitung auf Teil 2

Aber wir formulieren es mal so: Angesichts der Wichtigkeit des europäischen Marktes für diesen Titel würde es uns sehr überraschen, wenn es nicht zu einer Zeit wäre, in der viele Menschen hierzulande gern das Internet nutzen.

Was plant GameStar?

Spektakuläre Enthüllung: Wir werden zum Review-Embargo einen extra-umfangreichen Test zu Kingdom Come 2 veröffentlichen, der genau das liefert, was ihr von einem GameStar-Test erwartet. Einschließlich einer finalen Wertung, so viel sei jetzt schon verraten.

Da wir ausreichend Vorlaufzeit haben, dürft ihr euch zum Embargo zusätzlich auf ein ausführliches Testvideo freuen. Dazu planen wir eine Detailanalyse der Technik, sodass ihr wisst, wie gut Kingdom Come 2 auf eurem Rechner läuft.

Wir bereiten natürlich auch diverse Guides vor, damit der Spieleinstieg für euch so geschmeidig wie möglich läuft. All das natürlich spoilerfrei. Die eine oder andere Überraschung wollen wir natürlich noch nicht verraten. Aber zumindest wisst ihr jetzt schon mal, ab wann es hier los geht. Und zwar so richtig.