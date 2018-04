Dass die Patches für die Konsolen später als auf dem PC erscheinen, sorgt schon seit dem Release von Kingdom Come: Deliverance für Irritationen. Grund für die Verzögerung ist unter anderem der Zertifizierungsprozess, denn jedes Update wandert bei Sony und Microsoft erst durch eine Qualitätsprüfung, bevor es ausgerollt werden kann.

Deshalb warten PS4- und Xbox One-Besitzer auch immer noch auf die Neuerungen des Oster-Updates, das unter anderem HD-Grafik, Frisuren, Bärte und unzählige Bugfixes mit sich brachte.

Zwar gibt's offiziell schon einen Patch 1.4 für die Konsolen, in dem stecken allerdings andere Inhalte als im PC-Pendant, das bereits auf Version 1.4.2 läuft. Mit Update 1.4.3 will Warhorse eigentlich alle Versionen von Kingdom Come auf einen Nenner bringen, doch ausgerechnet dieser Hotfix verspätet sich jetzt.

The certification process for Patch 1.4.3 restarted today. This will postpone the release of the patch for all platforms into next week.

We are very sorry for the inconvenience, we know you are eagerly awaiting this patch, but we wish to make it as stable as possible. Thank you. pic.twitter.com/L77dc1krgT