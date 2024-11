Voll auf die Zwölf - In Kingdom Come: Deliverance könnt ihr die volle Härte des Mittelalters erleben.

Wir sind uns alle einig - der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ist zu teuer. Rund fünf Euro kostet ein Becher an den Marktständen am GameStar-Redaktionsstandort München. Da ist das Geld anderweitig deutlich besser investiert. Wie gut, dass ihr auf Steam gerade ein sagenhaftes Mittelalter-Rollenspiel für einen Euro weniger abstauben könnt.

Denn das hochgelobte Kingdom Come: Deliverance gibt es in Valves Shop gerade für günstige vier Euro. Moment! , werden jetzt sicher einige sagen: Vier Euro, das war doch schon mal günstiger. Und ihr habt recht; das Hauptspiel gab es in vorherigen Sales auch schon für nur rund drei Euro.

Wir reden jedoch von der Royal Edition, die neben dem Hauptspiel auch alle fünf bisherigen DLCs für Kingdom Come enthält - und die war noch nie günstiger.

Was steckt drin?

Im Hauptspiel werdet ihr als Schmiedesohn Heinrich ins europäische Mittelalter des Jahres 1404 geworfen. In Tschechien tobt zu der Zeit der böhmisch-ungarische Thronstreit. Sigismund, der Halbbruder des Königs, versucht die Macht an sich zu reißen und entfesselt dabei einen Krieg, dem auch Heinrichs Eltern zum Opfer fallen. Eine mitreißende Rachestory entspinnt sich.

Mehr zum Thema Kingdom Come: Deliverance im Test - Verdiente Absolution von Dimitry Halley

Kernfeature des Spiels ist die authentische Darstellung des europäischen Mittelalters. Das heißt, das Spiel legt großen Wert darauf, korrekt zu zeigen, wie die Menschen damals gelebt haben. Vom Burgenbau, über Kleidung bis zum Essen, alles haben die Entwickler recherchiert.

Auch der Schwertkampf und die Bedienung anderer historischer Waffen wird detailgetreu nachgestellt. Per Maus könnt ihr auswählen, in welche Richtung ihr blocken oder zuschlagen wollt, auch mit der Ausdauer muss gehaushaltet werden. Das kann gerade am Anfang etwas Eingewöhnung erfordern.

Die DLCs Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und Woman's Lot erweitern das hervorragende Grundspiel um vertiefende Elemente wie die Arbeit als Landvogt, neue Questreihen und Einblicke in das Leben von Frauen im Mittelalter.

44:55 Kingdom Come: Deliverance 2 - Maurice und Fabiano sehen 45 Minuten lang erstes Gameplay

Autoplay

Warum solltet ihr Kingdom Come: Deliverance kaufen?

Der Zeitpunkt für einen Start in Kingdom Come könnte nicht besser sein, denn am Februar 2025, erscheint mit Kingdom Come: Deliverance 2 bereits der langerwartete Nachfolger, der Heinrichs Rachegeschichte endlich zu einem krönenden Abschluss führen soll. Erstes Gameplay dazu seht ihr im obigen Video.

Die anstehenden Feiertage wären nun der ideale Zeitpunkt, um den Vorgänger nachzuholen, sofern bislang nicht geschehen. Und wenn ein Thema die GameStar-Community glücklich macht, dann sind es ja schließlich authentische Mittelalter-Spiele. Hier ist Kingdom Come: Deliverance eine bedenkenlos empfehlenswerte Investition.

Gibts Kingdom Come auch anderswo im Sale?

Zwar ist das Spiel zurzeit auch bei GOG im Angebot, aber bei Steam könnt ihr mit Abstand am meisten sparen. Während GOG aktuell rund 6 Euro für die Royal Edition mit allen DLCs aufruft, ist das Spiel im Epic Games Store derzeit gar nicht reduziert.

Ihr wollt mehr Steam-Tipps und Spieleempfehlungen? Dann schaut doch mal in der obigen Linkbox vorbei. Dort findet ihr immer die aktuellsten GameStar-Artikel rund um Valves Verkaufsplattform zusammengestellt.

Habt ihr Kingdom Come: Deliverance bereits gespielt? Was haltet ihr vom Kampfsystem? Und freut ihr euch schon auf den Nachfolger? Schreibt's in die Kommentare!