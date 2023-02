Kingdom Come: Deliverance - Die Royal Edition ist gerade stark reduziert

Kingdom Come: Deliverance ist ein ganz besonderer Rollenspiel-Meilenstein, der uns schon 2018 zum Release überzeugt hat. Bei GOG bekommt ihr es aktuell in der Royal Edition um ganze 75 Prozent reduziert. In diesem Artikel nehmen wir dieses Angebot genauer unter die Lupe und verraten, für wen sich der Mittelalter-Hit wirklich lohnt.

Was steckt im aktuellen Angebot?

Genre & Release: Rollenspiel | 13. Februar 2018

Rollenspiel | 13. Februar 2018 Rabatt & Preis: 75 Prozent reduziert | 10 statt 39,99 Euro

75 Prozent reduziert | 10 statt 39,99 Euro Angebot gilt bis zum: 20. Februar 2023

20. Februar 2023 Hier geht's zum Angebot

Kingdom Come: Deliverance setzt im Gegensatz zu vielen seiner Genre-Kollegen nicht auf Fantasy-Elemente, sondern auf ein realistisches Setting in einem mittelalterlichen Landstrich in Böhmen. Super-Duper-Mega-Power-Kräfte werdet ihr in diesem Spiel demnach nicht finden. Allgemein wird weniger gekämpft als es beispielsweise in einem Gothic der Fall ist. Auch die Hauptstory ist recht schlicht gehalten: Ihr spielt einen Krieger namens Heinrich, der einer großen Verschwörung auf die Spur kommt. Sie glänzt durch stimmungsvolle Inszenierungen, bleibt aber immer bodenständig und erteilt Hollywood-artigen Twists eine klare Absage.

Die Stärken des Spiels liegen ganz klar in seiner Atmosphäre. GameStar-Redakteur Dimi schrieb damals im Test: Von den derben Dialogen über den geregelten Alltag der Menschen bis hin zum glaubhaften Landschaftsdesign der Spielwelt – die Atmosphäre von Kingdome Come ist ein Brett! Ja sie ist sogar so ein Brett, dass der Titel auf in den Top 10 unserer liebsten Open-World-Spiele gelandet ist.

Was dieses Spiel wirklich so fesselnd macht, erfahrt ihr in Saschas Kolumne. Dieser saß daran nämlich viel länger, als er eigentlich geplant hat:

Kingdom Come bei Steam und Epic: Das Rollenspiel (in der Royal Edition) bekommt ihr bei Steam aktuell zum Originalpreis zu 40 Euro. Bei Epic ist es gerade ebenfalls im Sale und kostet dort 10 Euro - wie bei GOG.

Was steckt in der Royal Edition?

Die Royal Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel auch alle verfügbaren Erweiterungen. Den gesamten Inhalt des Angebots haben wir hier für euch aufgelistet:

Auch wenn Kingdom Come: Deliverance ein grandioses Spiel ist, kann einen das fummelige Kampfsystem echt zur Verzweiflung bringen. Sascha erzählt euch in dieser Kolumne, wie er es trotzdem zu lieben gelernt hat. Und falls ihr euch das Spielerlebnis im finsteren Mittelalter etwas aufhellen wollt, dann empfehlen wir euch unsere aktualisierte Cheat-Liste.

Werdet ihr euch Kingdom Come: Deliverance kaufen? Oder habt ihr das Open-World-Meisterwerk vielleicht schon längst gespielt? Was haltet ihr von Rollenspielen, die stark auf Realismus setzen und das Fantasy-Gedöns links liegen lassen? Schreibt's in die Kommentare!