Kommt doch noch Kingsman 3? Nach sechs Jahren Warten gibt’s endlich ein vielversprechendes Update

Offenbar dürfen sich Kingsman-Fans auf ein Wiedersehen mit Eggsy und Harry Hart freuen. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Moment mal, was wurde eigentlich aus Kingsman 3? Der dritte und (vorerst) letzte Teil der Kingsman-Trilogie nach The Secret Service und The Golden Circle wurde eigentlich schon 2018 angekündigt. Doch stattdessen folgte bisher nur das Prequel The King’s Man, das bei Kritikern gar nicht mal so gut ankam.

Kingsman 3 kommt und wohl auch ein Argylle-Crossover

Jetzt gibt Regisseur Matthew Vaughn nach sechs Jahren endlich ein konkretes Update: Im Moment ist er damit beschäftigt, das Drehbuch zu Kingsman 3 zu schreiben. Im Gespräch mit Collider verrät er, dass Akt 1 und Akt 3 so gut wie fertig sein und mit Akt 2 gerade noch zu tun hat.

Matthew Vaughns Ziel ist es, Kingsman 3 zu verwirklichen, solange die Hauptdarsteller Colin Firth und Taron Egerton noch nicht zu alt dafür sind. Der erste Teil der Agenten-Actionreihe kam immerhin vor mittlerweile zehn Jahren in die Kinos, 2017 folgte dann Teil 2.

Kingsman 3 soll dabei das Finale der Trilogie darstellen, indem die Beziehung zwischen Eggsy (Egerton) und Harry Hart (Firth) ihren Abschluss findet. Ob es danach mit Kingsman weitergeht, ist aktuell nicht bekannt.

Da Matthew Vaughn ambitionierte Pläne für ein Crossover mit Argylle hegt, ist das definitiv nicht auszuschließen: Der neue Actionfilm mit Henry Cavill, Bryce Dallas Howard und Sam Rockwell soll im besten Fall eine ganze Trilogie und auch eine TV-Serie lostreten.

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

Gleichzeitig plant Vaughn übrigens auch, Kick-Ass zurückzubringen - allerdings nicht in der Form von Kick-Ass 3, sondern als Reboot und Abschluss einer ganz anderen Trilogie.

Der (abflachende) Erfolg von Kingsman

Zurück zu Kingsman: Während The Secret Service Kritiker wie Zuschauer begeisterte und auch an den Kinokassen ordentlich abräumte, fiel The Golden Circle im direkten Vergleich schon spürbar ab.

Kingsman 1 konnte bei einem Budget von 81 Millionen US-Dollar weltweit über 414 Millionen einspielen (via Box Office Mojo), bei Rotten Tomatoes kommt der Film auf Durchschnittswerte von 75 bis 84 Prozent.

Kingsman 2 war dann mit einem Budget von 104 Millionen US-Dollar teurer und spielte weltweit mit 410 knapp weniger ein (ebenfalls via Box Office Mojo). Auf Rotten Tomatoes kommt das Sequel im direkten Vergleich auf maue 50 bis 64 Prozent.

Das Prequel The King’s Man aus dem Jahr 2021 spielte bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar sogar nur 125 Millionen ein (ja, auch via Box Office Mojo) - startete inmitten der Corona-Pandemie aber auch unter erschwerten Bedingungen. Kritiker straften The King’s Man mit durchschnittlich 40 Prozent bei Rotten Tomatoes aber weiter ab, während sich Zuschauer mit 80 Punkten versöhnlicher zeigten.

Was haltet ihr davon, dass Kingsman 3 tatsächlich noch kommen soll: Freut ihr euch auf den Abschluss des gemeinsamen Abenteuers von Eggsy und Harry Hart oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut haben euch die vorangegangenen Kingsman-Filme gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!