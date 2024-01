Henry Cavills neuer Actionfilm wird vielleicht nicht nur im Kino fortgesetzt

Eine Argylle-Serie mit Louis Partridge statt Henry Cavill könnte kommen. Bildquelle: Universal Pictures/Apple TV

Argylle ist noch gar nicht im Kino angelaufen, trotzdem gibt es schon jetzt große Pläne für die Zukunft des Action-Franchises: Matthew Vaughn ließ bereits durchblicken, dass mindestens zwei Film-Fortsetzungen und ein Kingsman-Crossover geplant sind. Doch das ist noch nicht alles!

Zwei Film-Sequels, ein Serien-Prequel

Offenbar könnte auch noch eine TV-Serie kommen. Und die würde sich dann wie das direkte Sequel Henry Cavills titelgebendem Superspion widmen. Die geplante Serie soll aber dann die Vorgeschichte von Argylle erzählen und dafür einen anderen Darsteller in die Titelrolle stecken.

Das bedeutet konkret: Statt Henry Cavill würde Louis Partridge als Geheimagent auftreten. Davon berichtet das für gewöhnlich sehr gut informierte Branchenmagazin Deadline. Fun Fact: Partridge und Cavill standen bereits für die Netflix-Filme Enola Holmes gemeinsam vor der Kamera.

Argylle muss sich erst noch beweisen

Seid aber schon mal gewarnt: Offenbar ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Argylle-Fortsetzungen für Kino und TV tatsächlich zustande kommen! Das ist erstmal davon abhängig, wie gut der neue Regisseur an den Kinokassen performt und bei Kritikern und Zuschauern einen Nerv trifft.

Da Argylle stolze 200 Millionen US-Dollar verschlungen haben soll, könnte das definitiv eine Herausforderung werden. Allerdings ist ebenfalls nicht offiziell bestätigt, ob das Budget wirklich so hoch ausfällt.

Da Argylle bereits um eine raffinierte Marketingaktion um eine möglicherweise fiktive Buchautorin (bei der es sich vielleicht um Taylor Swift handelt, vielleicht aber auch nicht) begleitet wird, könnten die wirklich hohen Kosten in eine ähnliche Kerbe schlagen.

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

Argylle startet am 1. Februar 2024 in den deutschen Kinos und versammelt einen ziemlich beeindruckenden Cast. Neben Henry Cavill, Sam Rockwell und Bryce Dallas Howard sind unter anderem Dua Lipa, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, John Cena, Sofia Boutella, Catherine O’Hara und Ariana DeBose involviert.

Mehr zu Argylle und Henry Cavills neuen Filmrollen könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr davon, dass zu Argylle noch vor dem Kinostart bereits die großen Pläne für Film- und Serien-Fortsetzungen durchsickern? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuen Actionfilm von Regisseur Matthew Vaughn? Freut ihr euch darüber, dass auch Kingsman und Kick-Ass eine Zukunft haben oder könnt ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!