Knightfall - Serie: Mark Hamill wird zum Tempelritter

Die neue Serie Knightfall des Senders History Channel erhält einen prominenten Neuzuwachs: Star-Wars-Veteran Mark Hamill tauscht sein Lichtschwert als Luke Skywalker gegen ein Schwert aus und wird zum Tempelritter, berichtet das US-Magazin Deadline.

Neue Serie Knightfall

Der kanadische Sender landete mit seiner ersten eigenproduzierten Serie Vikings bereits einen internationalen Hit. Nun widmet man sich mit der neuen historischen Serie Knightfall dem Orden der Tempelritter während der Kreuzzüge.

Nach einer ersten Staffel, die Ende letzten Jahres an den Start ging, bestätigt der Sender nun eine Verlängerung um eine 2. Staffel. In den Hauptrollen spielen Tom Cullen (Gunpowder) als Landry du Lauzon, Anführer des Templerordens, Jim Carter (Downton Abbey) als Papst Bonifatius VIII. und Ed Stoppard (The Frankenstein Chronicles) als König Philipp IV. von Frankreich, der sich gegen den Templerorden stellt und ihn auflösen möchte.

Neuzugang Mark Hamill wird auch hier zum Lehrmeister und stellt den Templer Talus dar, der nach jahrelanger Gefangenschaft aus den Kreuzzügen zu seinen Ordensbrüdern zurückkehrt, um dort eine neue Generation für die Mission im Heiligen Land ausbildet.

Serie Knightfall auch im deutschen Fernsehen

Hinter der Serie steht niemand geringeres als Schauspieler und Avengers-Star Jeremy Renner, der sich gemeinsam mit Don Handfield und Richard Rayne für die Produktion verantwortlich zeigt. Die erste Staffel stammt von Autor Dominic Minghella (Robin Hood-Serie), während die zweite Staffel künftig Aaron Helbing als Autor und neuer Showrunner übernimmt, bekannt für die Serien Spartacus, Black Sails, Mortal Kombat und Halo 4: Forward Unto Dawn.

Die erste Staffel der Serie Knightfall wurde auch hierzulande gezeigt, bisher aber nur auf dem Pay-TV-Sender Entertain der Telekom. Wann die 2. Staffel an den Start geht, ist noch nicht bekannt.