Am Wochenende könnt ihr ein Strategie-Highlight und einen Weltkriegs-Shooter kostenlos spielen

Mit Isonzo und Europa Universalis 4 reist ihr dieses Wochenende in verschiedene historische Epochen.

Was spielt ihr denn so am Wochenende? Falls ihr es jetzt noch nicht wisst, könnt ihr eines der folgenden vier Spiele in den nächsten Tagen kostenlos ausprobieren - vielleicht ist ja eines eurer nächsten Lieblingsspiele dabei! Wir stellen euch die Titel kurz vor, und verraten, ob sie sich auch für euch lohnen.

Highlight der Woche: Europa Universalis 4

1:11 Europa Universalis 4 erhält mit dem neuen Addon King of Kings viele neue Inhalte

Genre: Strategie | Release: August 2013 | Entwickler: Paradox Interactive Kostenlos spielen bis zum 13. November (Steam)

Schon mehr als 10 Jahre ist der Release von Europa Universalis 4 her, trotzdem gibt es weiterhin neue Inhalte für das Globalstrategiespiel. Zuletzt erschien vor wenigen Tagen die Erweiterung King of Kings, deren Trailer ihr oben seht. Sucht ihr nach einem Spiel für die Ewigkeit, ist der Titel mit seinen dutzenden Zusatzinhalten sicher eine gute Wahl.

Aber Europa Universalis 4 ist nicht nur groß, sondern auch heute noch eines der besten Spiele in seinem Genre. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine von hunderten historischen Nationen und lenkt deren Geschicke von der Renaissance bis zur industriellen Revolution. Ihr handelt, führt Kriege, schließt Bündnisse und schreibt so die Geschichte nach euren Vorstellungen neu.

Wie sich Europa Universalis 2023 mit der großen Erweiterung Domination spielt, lest ihr in unserem neuesten Test.

Weitere kostenlose Spiele

Golden Light: Im Epic Games Store könnt ihr euch gerade ziemlich bizarren Survival-Horror sichern. In dem Rogue-like-Shooter Golden Light kämpft ihr euch durch ein Dungeon voller verrückter Monster - allein oder im Koop. Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier. (Kostenlos abholen und behalten bis zum 16. November, 17:00 Uhr bei Epic)

Im Epic Games Store könnt ihr euch gerade ziemlich bizarren Survival-Horror sichern. In dem Rogue-like-Shooter Golden Light kämpft ihr euch durch ein Dungeon voller verrückter Monster - allein oder im Koop. Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier. (Kostenlos abholen und behalten bis zum 16. November, 17:00 Uhr bei Epic) Isonzo: In diesem Hardcore-Multiplayer-Shooter kämpft ihr an einer eher unbekannten Front des Ersten Weltkriegs, nämlich in den italienischen Alpen. Die verschiedenen Soldatenklassen müssen hier gut zusammenarbeiten, um zu gewinnen. Unten im Video stellen wir den Titel genauer vor. (Kostenlos spielen bis zum 13. November bei Steam)

9:58 Isonzo - Da kämpfen, wo andere Urlaub machen!

Anno 1800 (nur für Xbox und Playstation): Eines der besten und größten Aufbauspiele der letzten Jahre könnt ihr dieses Wochenende auf eurer Xbox oder Playstation kostenlos ausprobieren. PC-Spieler waren bereits letztes Wochenende dran. Spielen dürft ihr übrigens nur das Grundspiel ohne die vielen DLCs. (Kostenlos spielen bis zum 13. November, 19:00 Uhr über Ubisoft)

Ist dieses Wochenende auch ein Spiel für euch dabei, dass ihr vielleicht sogar schon seit längerer Zeit ausprobieren wolltet? Oder habt ihr bereits vor, einen ganz anderen Titel am Wochenende zu spielen? Und auf welche Neuerscheinungen freut ihr euch in den nächsten Monaten am meisten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!