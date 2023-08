Kostenlos bei Steam und Co.: Ihr könnt gerade 4 Spiele und sogar Baldur's Gate 3-Goodies gratis abstauben

Wolltet ihr schon immer mal im Ring ein paar Schellen verteilen? Jetzt habt ihr die kostenlose Gelegenheit dazu!

Babyface, Beatdown, Call-Up, False Finish - bei all diesen Begriffen nickt ihr wissend mit dem Kopf, statt euch zu fragen, was der Autor dieser Zeilen heute gefrühstückt hat? Dann seid ihr hier goldrichtig! Denn mindestens einen der aktuell kostenlos spielbaren Titeln solltet ihr auf keinen Fall verpassen.

Wir stellen euch alle Gratis-Spiele für dieses Wochenende vor. Natürlich inklusive Direktlink zur jeweiligen Aktionsseite und einer kurzen Beschreibung, was euch erwartet. Also dann, lasst uns in den Ring steigen!

Highlight der Woche: WWE 2K23

Genre: Sportspiel | Entwickler: Visual Concepts | Kostenlos spielen bis: 6. August 2023 (hier geht's zur Produktseite bei Steam)

Wrestling ist so eine Sache. Die einen lieben es, die anderen empfinden beim Schauen der choreographierten Dramen im Ring pure Fremdscham. Ganz gleich, zu welcher Gruppe ihr gehört, derzeit könnt ihr eure Meinung auf den Prüfstand stellen.

Bei Steam gibt's bis zum 6. August 2023 das noch recht junge WWE 2K23 gratis als Schnupperprobe. Was auch in Sachen Gameplay erwartet, dürfte selbsterklärend sein. Ihr steigt als eine von zahlreichen Wrestling-Ikonen in den Ring und kloppt euch ordentlich die Birne zu Brei.

Eine kleine Auswahl gefällig? Roman Reigns, American Nightmare Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, Stone Cold Steve Austin und noch viele mehr. Das Spektakel könnt ihr wahlweise im Multiplayer oder im Rahmen einer eigenen Kampagne genießen.

Weitere aktuelle Gratis-Aktionen

PlateUp!

Erinnert ein bisschen an das beliebte Overcooked. Als Inhaber eines Restaurants müsst ihr verschiedene Gerichte kochen und ansprechend servieren. Außerdem könnt ihr eure Räumlichkeiten ausbauen, dekorieren und dadurch immer mehr Gästen einen Platz zum genüsslichen Schmausen bieten.

Kostenlos spielen bis: 6. Juli 2023 (Steam)

25 Jahre Wargaming

Egal ob World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes oder World of Warcraft - nein, halt, das letzte nicht. Jedenfalls könnt ihr euch für die Dauerbrenner aus dem Hause Wargaming derzeit mehrere DLCs kostenlos sichern:

Alle DLCs werden bis zum 8. August verschenkt.

Baldur's Gate 3 Goodie Pack

Das Rollenspiel ist endlich erschienen, unser Test kündigt Großes an und auch die Technik weiß zu gefallen. Was fehlt jetzt noch? Wie wäre es mit ein paar kostenlosen Geschenken für Fans?! Genau die könnt ihr derzeit bei GOG abstauben. Einfach diesem Link folgen und freuen.

Chorus - The Elder Armor Skin Set

Den DLC für das Weltraum-Actionspiel gibt es bei Steam derzeit kostenlos. Wie der Name bereits verrät, steckt hier ein neues Aussehen für euer Raumschiff im Paket. Nicht viel, aber immerhin gratis!

Moving Out - Movers in Paradise

Umziehen ist eine echt stressige Sache, aber unter Palmen lässt sich die Plackerei dann doch halbwegs gut aushalten. Der kurze Zeit kostenlose DLC Movers in Paradise für das Koop-Spektakel Moving Out beweist euch das. Bei Steam könnt ihr euch den Zusatzinhalt sichern.

Gratis-Spiele im Epic Store

Auch bei Epic gibt es derzeit wie gehabt einige kostenlose Spiele. Welche das sind, worum es darin geht und wie ihr an sie herankommt, erfahrt ihr hier:

Und, habt ihr von der dieswöchigen Kostenlos-Kollektion zum Wochenende profitieren können? Wenn ja, welches Spiel oder welcher DLC hat bei euch ein neues Zuhause gefunden? Oder musstet ihr bei jedem Titel gelangweilt mit den Schultern zucken, weil ihr ohnehin nur Baldur's Gate 3 spielen möchtet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!