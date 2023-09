Kostenlos bei Steam, Epic & Co.: Dieses Wochenende sind 5 spannende Spiele im Angebot

Am Wochenende könnt ihr euch erneut austoben ohne auch nur einen einzigen Cent auszugeben.

Das Wochenende steht vor der Tür, ihr habt nichts zu zocken und eure Taschen sind leer? Dann schaffen euch Epic, Steam und Co. Abhilfe! Dieses Wochenende dürft ihr fünf Spiele ausprobieren oder sogar behalten, die euch locker ein paar Tage beschäftigen. Besonders Action-Fans werden auf ihre Kosten kommen.

Highlight der Woche: The Walking Dead: Betrayal

1:05 The Walking Dead: Betrayal - Ankündigungstrailer zeigt Among Us Doppelgänger im Zombie-Setting

Genre: Social-Deduction | Entwickler: Other Ocean Interactive | Kostenlos spielen bis: 18. September 2023 (Hier geht's zur Aktion auf Steam)

The Walking Dead: Betrayal ist ein Social-Deduction-Spiel im Universum des gleichnamigen Zombie-Franchise. Zusammen mit 4 bis 7 weiteren Spielenden müsst ihr gegen gefräßige Zombiehorden bestehen und um euer Überleben kämpfen. Doch Obacht: Einige eurer Freunde sind in Wirklichkeit nicht eure Verbündeten!

Während ihr als Team alles daran setzt, aus dem zombieverseuchten Gebiet zu entkommen, gibt es Verräter, dessen Aufgabe es ist, die Gruppe zu sabotieren und die Flucht zu verhindern.

Neben nervenaufreibenden Kämpfen und Loot könnt ihr auch Gegenstände herstellen, Essen zubereiten und eure Charaktere nach Herzenslust anpassen. Falls ihr euch mit einem Dolch im Rücken vorfinden sollten und von dannen geschieden seid, ist das noch nicht das Ende. Ihr kehrt als Zombie zurück und könnt entweder das Leben des drastisch Verräters verkürzen oder den restlichen Überlebenden die Flucht vermiesen.

Weitere aktuelle Gratis-Aktionen

Assetto Corsa Competizione

0:59 Assetto Corsa Competizione - Ankündigungstrailer zur Rennsimulation - Ankündigungstrailer zur Rennsimulation

Assetto Corsa Competizione ist ein lizenziertes Rennspiel, bei dem ihr als Fahrer der FIA GT3-Meisterschaft startet und gegen andere Spieler und Teams antretet. Ein großer Schwerpunkt der Rennsimulation ist der Realismus und das nicht nur in der Grafik.

Kostenlos spielbar bis: 18. September 2023 (Steam)

Call of Duty: Modern Warfare 2

0:30 CoD Modern Warfare 2: Die neue Multiplayer-Map Vondel Waterfront zeigt sich im Trailer

Bevor gegen Ende des Jahres Modern Warfare 3 erscheint, könnt ihr euch mit dem noch aktuellsten Teil der legendären Shooter-Reihe die Zeit vertreiben. Ihr habt innerhalb des Aktions-Zeitraumes insgesamt 2,5 In-Runden-Stunden Zeit, den Online-Modus von Modern Warfare 2 auszuprobieren.

Kostenlos spielbar bis: 20. September 2023 (Entwicklerseite)

Friends vs. Friends

Bei diesem stylishen und einzigartigen PvP-Online-Shooter wird actionreiches Gunplay mit Deckbuilding kombiniert. Durch Stufenaufstieg, viele unterschiedliche Karten und saisonale Inhalte soll die Spielmotivation langfristig aufrechterhalten werden.

Kostenlos spielbar bis: 18. September 2023 (Steam)

911 Operator

1:03 911 Operator - Im Trailer zum Notruf-Manager zählt jede Sekunde

In dieser Simulation schlüpft ihr in die Rolle eines Disponenten in einer Notrufzentrale. Dort müsst ihr nicht nur Anrufe entgegennehmen, sondern auch erste Hilfsanweisungen geben, Kontakt zu Feuerwehr, Notarzt und Polizei herstellen sowie diese an die richtigen Orte schicken, ohne dass Chaos entsteht.

Kostenlos sichern und behalten: 21. September 2023 (Epic)

Kostenlose Demo für Ghostrunner 2: Ab sofort könnt ihr außerdem des Cyberpunk-Action-Spiel Ghostrunner 2 ausprobieren. Bei dem Highspeed-Slasher aus der Ego-Perspektive schnetzelt ihr euch als Cyber-Ninja mit Höchstgeschwindigkeit durch eure Gegner.

0:46 Ghostrunner 2: Der neue Trailer ist einfach nur Kunst - und ihr könnt jetzt selbst spielen!

