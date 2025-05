Kostenlos auf Steam: Dieses Wochenende könnt ihr in einem grandiosen 4X-Strategiespiel den Weltraum erobern

Reichen euch drei Tage, um ein galaktisches Imperium zu errichten?

Oh nein, das Wochenende steht schon wieder vor der Tür, alle Verpflichtungen sind abgehakt, die Familie ist versorgt und der Garten gepflegt - Was nun? Einfach vor eine weiße Wand setzen und nichts tun? Ha! Not on our watch! Dieses Wochenende ruft der Kosmos, und der Eintritt ist frei.

Die nächsten Tage könnt ihr euch in Kapitänsmontur werfen und Weltraum-Kommandant spielen und das ganz ohne teure Ausbildung. Auf Steam ist der Strategie-Hit Stellaris noch bis zum 12. Mai kostenlos spielbar.

Kostenlos ausprobieren: Stellaris

2:03 Stellaris kündigt für die 9. Season vier neue DLCs und den großen 4.0-Patch an

Genre: 4X-Strategie | Release: Mai 2016 | Kostenlos spielen bis: 12. Mai 2025 Zum kostenlosen Spiel

Ja, ein Wochenende ist viel zu kurz, um komplexe Strategiespiele wie Stellaris vollständig (oder ansatzweise) zu durchdringen, aber irgendwo muss man ja anfangen. Als 4X-Spiel setzt der Weltraum-Gigant aus dem Hause Paradox auf Tiefe. Auf eurer To-do-Liste stehen Erkundung, Expansion, Ausbeutung und Vernichtung.

Kurz gesagt: Ihr erobert mit eurer Zivilisation die Galaxie und errichtet euer eigenes Imperium. Dafür macht ihr euch eure Forschung zunutze, besiedelt Planeten, schmiedet Bündnisse und führt Kriege. Ihr entscheidet dabei selbst, wie sich eure Gesellschaft formt. Investiert in eine mächtige Kriegsflotte oder geht den Geheimnissen der Planeten auf die Spur.

Die Galaxie ist dabei prozedural generiert und ihre Bewohner werden von euch gestaltet. Ihr wählt besondere Eigenschaften, Ideologien und natürlich auch das Aussehen.

Wenn ihr an diesem Wochenende genug Weltraum...luft geschnuppert habt und mehr wollt, könnt ihr das Basisspiel noch bis zum 19. Mai auf Steam für 10 Euro mitnehmen, es stehen aber auch allerhand reduzierte Bundles zur Auswahl, die mit verschiedenen DLCs daherkommen. Und davon gibt es nicht gerade wenige.

Stellaris hat über die Jahre neben den kostenpflichtigen Erweiterungen auch kostenlose Updates und DLCs erhalten. Im März startete die 9. Season des Strategiespiels, die nicht nur eine Reihe neuer DLCs einleitete, sondern auch das große Update 4.0.

Was ist los mit 4.0?

Wenn ihr euch aktuell die Steam-Seite von Stellaris zu Gemüte führt, fällt euch wahrscheinlich auf, dass die durchschnittliche Wertung in den vergangenen Tagen drastisch gefallen ist. Das liegt tatsächlich an dem am 5. Mai erschienenen Patch 4.0.

Der Patch ist dazu gedacht, das Spiel im Lategame performanter zu machen. Das Bevölkerungssystem und Handelsrouten wurden umgekrempelt, und UI überarbeitet. Was auf dem Papier erst einmal gut klingt, handelt Paradox gerade jedoch jede Menge Kritik ein.

Viele Spielerinnen und Spieler berichten, dass ihre Performance statt besser, wesentlich schlechter geworden ist, alte Spielstände unspielbar sind und die neue UI unintuitiv und überladen wirkt. Wenn ihr also ein Auge auf Stellaris geworfen habt, euch die Bewertungen aber abschrecken, dann könnte das kostenlose Wochenende eine gute Gelegenheit sein, euch selbst ein Bild zu machen.