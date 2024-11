Kostenlos auf Steam + Co.: Am Wochenende sollten sich Strategie- und Racing-Fans dringend Zeit freischaufeln

Am Wochenende könnt ihr unter anderem kostenlos mit Max Verstappen ein paar Runden in der Formel 1 drehen.

Hoffentlich habt ihr euch dieses Wochenende noch nicht zu viel vorgenommen, euch erwarten nämlich haufenweise kostenlose Spiele! Acht Stück sind es an der Zahl und die beschränken sich nicht nur auf kleinere Titel, auch große AAA-Projekte dürft ihr die nächsten Tage spielen.

Highlight der Woche: Oxygen not Included

1:03 Oxygen Not Included - Launchtrailer zum Start der Early-Access-Phase des Indie-Aufbauspiels

Genre: Siedlungs-Simulation | Entwickler: Klei Entertainment | Kostenlos spielbar bis: 25. November (Steam)

Ja, das ist wahrlich nicht eines der versprochenen AAA-Spiele, die es dieses Wochenende gratis zu spielen gibt. Keine Sorge, die findet ihr weiter unten im Text – aber wartet noch einen Moment! Oxygen Not Included ist aus gutem Grund das dieswöchige Highlight! Da stimmen mir sagenhafte 96 Prozent der Steam-Rezensionen sicherlich zu.

Das Spiel mag von außen knuffig wirken, aber unterschätzt bloß nicht diese Siedlungs-Simulation. Ihr müsst hier auf einem Felsen mitten im Weltraum eine Kolonie aufbauen. Und wie der Titel schon verrät: Sauerstoff ist dort nicht in Massen vorhanden.

In erster Linie solltet ihr also das Überleben eurer Mitmenschen sichern, während ihr neue Lebensformen entdeckt, Ressourcen abbaut, Maschinen entwickelt und so weiter. Aber das ist auch schon schwer genug, das All ist nämlich sicherlich nicht gnädig mit euch.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

F1 24: Der aktuelle Formel-1-Racer von Codemaster lässt euch mal wieder gegen Verstappen, Hamilton und Co. antreten. Das Spiel unterstützt zwar auch eine Steuerung per Maus und Tastatur, ein Controller oder natürlich ein Lenkrad sind aber definitiv zu empfehlen. Kostenlos spielen bis: 25. November auf Steam

Der aktuelle Formel-1-Racer von Codemaster lässt euch mal wieder gegen Verstappen, Hamilton und Co. antreten. Das Spiel unterstützt zwar auch eine Steuerung per Maus und Tastatur, ein Controller oder natürlich ein Lenkrad sind aber definitiv zu empfehlen. Victoria 3: Paradox’ große Globalstrategie aus dem Jahr 2022 hat zum Release gemischte Gefühlen bei Spielern ausgelöst, kämpft sich seitdem aber die Zuneigung seiner Spielerschaft langsam zurück. Ihr müsst euer Land im 19. Jahrhundert zum Wohlstand führen, die kriegerischen Aspekte spielen eine untergeordnete Rolle. Kostenlos spielen bis: 25. November auf Steam

Paradox’ große Globalstrategie aus dem Jahr 2022 hat zum Release gemischte Gefühlen bei Spielern ausgelöst, kämpft sich seitdem aber die Zuneigung seiner Spielerschaft langsam zurück. Ihr müsst euer Land im 19. Jahrhundert zum Wohlstand führen, die kriegerischen Aspekte spielen eine untergeordnete Rolle. Bus Simulator 21 Next Stop: Die Bussimulation bietet das, was sie verspricht - ihr könnt Busse fahren. Rund 30 unterschiedliche Modelle stehen euch dafür zur Verfügung. Kostenlos spielen bis: 25. November auf Steam

Die Bussimulation bietet das, was sie verspricht - ihr könnt Busse fahren. Rund 30 unterschiedliche Modelle stehen euch dafür zur Verfügung. Star Citizen: Das gewaltige Weltraum-MMO veranstaltet gerade eine neue Intergalactic Aerospace Expo, kurz IAE. Währenddessen können Spieler über 100 Schiffe und Vehikel gratis ausprobieren. Kostenlos spielen bis: 5. Dezember auf der RSI-Webseite

Das gewaltige Weltraum-MMO veranstaltet gerade eine neue Intergalactic Aerospace Expo, kurz IAE. Währenddessen können Spieler über 100 Schiffe und Vehikel gratis ausprobieren.

0:43 Star Citizen feiert eine riesige Raumschiff-Party und lädt alle ein - der Eintritt ist kostenlos

Across the Obelisk: In dem Dungeon Crawler stellt ihr euch in taktischen Rundenkämpfen euren Gegnern und greift mit eurem Kartendeck an, ähnlich wie in Slay the Spire. Ihr müsst aber nicht alleine das Königreich retten, bis zu drei Freunde lassen sich mit auf die Reise nehmen. Kostenlos spielen bis: 25. November auf Steam

In dem Dungeon Crawler stellt ihr euch in taktischen Rundenkämpfen euren Gegnern und greift mit eurem Kartendeck an, ähnlich wie in Slay the Spire. Ihr müsst aber nicht alleine das Königreich retten, bis zu drei Freunde lassen sich mit auf die Reise nehmen. Legion TD 2 - Multiplayer Tower Defense: Lasst euch vom Namen nicht verwirren, Legion TD 2 hat auch einen Singleplayer-Modus. Der Fokus liegt aber auf den Online-Schlachten mit bis zu acht Spielern, bei denen ihr euch wie üblich für das Genre gegen Wellen von Feinden behaupten müsst. Kostenlos spielen bis: 25. November auf Steam

Lasst euch vom Namen nicht verwirren, Legion TD 2 hat auch einen Singleplayer-Modus. Der Fokus liegt aber auf den Online-Schlachten mit bis zu acht Spielern, bei denen ihr euch wie üblich für das Genre gegen Wellen von Feinden behaupten müsst.

Beholder: Das ungewöhnliche 2D-Spiel lässt euch in die Rolle eines Vermieters in einem totalitären Staat schlüpfen. Dabei müsst ihr euch in die Wohnungen eurer Mieter schleichen, Abhörgeräte verstecken und andere Wege finden, um potenzielle Intriganten zu entlarven. Kostenlos abholen und behalten bis: 28. November im Epic Store

Das ungewöhnliche 2D-Spiel lässt euch in die Rolle eines Vermieters in einem totalitären Staat schlüpfen. Dabei müsst ihr euch in die Wohnungen eurer Mieter schleichen, Abhörgeräte verstecken und andere Wege finden, um potenzielle Intriganten zu entlarven.

Falls ihr bei den dieswöchigen kostenlosen Spielen nichts für euch gefunden habt und ihr lieber für die passenden Titel auch den ein oder anderen Euro ausgebt, findet ihr womöglich etwas unter den Releases der Woche. Wenn ihr aber lieber Bargeldfrei Spaß sucht, findet ihr mit dem obigen Link unsere liebsten Free2Play-Spiele des Jahres.