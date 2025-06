Kostenlos auf Steam & Co.: Dieses Wochenende sind satte 9 Spiele gratis!

Dieses Wochenende ist vollgepackt mit kostenlosen Spielen!

So viele Gratis-Aktionen wie dieses Wochenende sind äußerst selten. Gleich neun Spiele könnt ihr bei Steam und Epic spielen, ohne einen Cent auszugeben – fünf davon könnt ihr sogar für immer behalten! Und es handelt sich hier nicht nur um kleine Indie-Spiele.

Wir fassen für euch die Titel zusammen, bei so einer großen Auswahl ist bestimmt für die meisten Leser ein spannendes Spiel dabei!

Highlight: Hell Let Loose

6:07 Hell Let Loose: Der Hardcore-Shooter stellt die neue Normandy-Map Mortain vor

Autoplay

Genre: Multiplayer-Shooter | Release: Juli 2021 | Kostenlos spielen bis: 16. Juni 2025 auf Steam

Wer eine Pause von Call of Duty braucht, den Battle Royale und Extraction-Shooter zum Hals raushängen und stattdessen eine packende, relativ realitätsnahe Spielerfahrung sucht, der hängt dieses Wochenende vermutlich viel am PC.

Hell Let Loose spielt während des Zweiten Weltkriegs und nimmt dieses Setting durchaus ernst. Ihr spielt bekannte Schlachten nach, während die Front sich dynamisch verändert und 100 Spieler mit Infanterie, Panzern und Artillerie vorstoßen. Die neun Maps basieren auf Satellitenbildern, historische Fahrzeuge, Ausrüstung und Uniformen sollen ebenfalls detailgetreu abgebildet sein.

84 Prozent der 90.000 Rezensionen sind positiv, Hell Let Loose ist aber manchen Reviews nach nicht sehr einsteigerfreundlich. Macht euch also darauf gefasst, von euren Kameraden im Schützengraben angemault zu werden, wenn ihr aufgrund eurer Unwissenheit falsch agiert. Wie in der Realität also auch!

Mehr zum Thema Hell Let Loose: Dieses Spiel ist eine einzige Qual und ich komme nicht davon los von Dimitry Halley

Weitere kostenlose Spiele

Tell Me Why : Die emotionale Geschichte der Zwillinge Allyson und Tyler könnt ihr wie schon im letzten Jahr passend zum Pride-Month gratis spielen und behalten. In einer malerischen Kleinstadt in Alaska decken die beiden Geheimnisse ihrer traumatischen Kindheit auf. Wie in Dontnods Vorzeigewerk Life is Strange trefft ihr hauptsächlich Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte ändern. Kostenlos holen und für immer behalten bis: 1. Juli 2025 bei Steam.

: Die emotionale Geschichte der Zwillinge Allyson und Tyler könnt ihr wie schon im letzten Jahr passend zum Pride-Month gratis spielen und behalten. In einer malerischen Kleinstadt in Alaska decken die beiden Geheimnisse ihrer traumatischen Kindheit auf. Wie in Dontnods Vorzeigewerk Life is Strange trefft ihr hauptsächlich Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte ändern. Hellslave : In diesem düsteren Dungeon Crawler schließt ihr einen Pakt mit dem Teufel, um die Dämonen der Unterwelt zu bekämpfen. Mit unterschiedlichen Skills verbessert ihr eure Hauptfigur, um in Rundentaktik-Kämpfen Geister, Zombies und andere Wesen der Hölle zu besiegen. Kostenlos holen und für immer behalten bis: 16. Juni 2025, 19 Uhr bei Steam.

: In diesem düsteren Dungeon Crawler schließt ihr einen Pakt mit dem Teufel, um die Dämonen der Unterwelt zu bekämpfen. Mit unterschiedlichen Skills verbessert ihr eure Hauptfigur, um in Rundentaktik-Kämpfen Geister, Zombies und andere Wesen der Hölle zu besiegen. Bau-Simulator : Werdet hier zum Bau-Unternehmer und erschafft mit Kränen, Baggern und zig anderen gelben mechanischen Giganten neue Gebäude, Brücken und Co. Bestimmt dauern eure Projekte auch nicht so lange, wie die Baustelle vor meiner Haustür. Kostenlos spielen bis: 16. Juni 2025 bei Steam.

: Werdet hier zum Bau-Unternehmer und erschafft mit Kränen, Baggern und zig anderen gelben mechanischen Giganten neue Gebäude, Brücken und Co. Bestimmt dauern eure Projekte auch nicht so lange, wie die Baustelle vor meiner Haustür.

1:21 Der Bau-Simulator zeigt seine Open World und schweres Gerät

Towerborne : In dem Action-Rollenspiel bekämpft ihr allerlei Monster, die in die Stadt Numeropolis eindringen möchten. Alleine oder im Koop mit bis zu drei Freunden kloppt ihr euch also mit unterschiedlichen Waffen und Skills durch das Getümmel. Aktuell ist Towerborne noch im Early Access. Kostenlos spielen bis: 18. Juni 2025 bei Steam.

: In dem Action-Rollenspiel bekämpft ihr allerlei Monster, die in die Stadt Numeropolis eindringen möchten. Alleine oder im Koop mit bis zu drei Freunden kloppt ihr euch also mit unterschiedlichen Waffen und Skills durch das Getümmel. Aktuell ist Towerborne noch im Early Access. What the Pak?! In dem knuffigen Party-Spiel tretet ihr in einigen Minispielen gegen maximal sieben eurer Freunde an. Der Titel ist aktuell noch im Early Access. Kostenlos holen und behalten bis: 24. Juni 2025, 12 Uhr bei Steam.

In dem knuffigen Party-Spiel tretet ihr in einigen Minispielen gegen maximal sieben eurer Freunde an. Der Titel ist aktuell noch im Early Access. Barony : Und noch ein Dungeon Crawler! Hier wird das Genre aber mit einem Rogulike kombiniert, ihr müsst nach dem Tod also wieder von vorne beginnen. Recht ungewöhnlich für Roguelikes aber: Barony lässt sich im Koop spielen, damit ihr euren Freunden die Schuld geben könnt. Kostenlos spielen bis: 16. Juni 2025 bei Steam.

: Und noch ein Dungeon Crawler! Hier wird das Genre aber mit einem Rogulike kombiniert, ihr müsst nach dem Tod also wieder von vorne beginnen. Recht ungewöhnlich für Roguelikes aber: Barony lässt sich im Koop spielen, damit ihr euren Freunden die Schuld geben könnt. Paradox Soul : In dem Metroidvania spielt ihr eine Wissenschaftlerin, die überraschend geschickt durch eine geheime Forschungsanlage springt und schießt, um ein dunkles Mysterium aufzudecken. Kostenlos holen und für immer behalten bis: 17. Juni 2025, 19 Uhr bei Steam.

: In dem Metroidvania spielt ihr eine Wissenschaftlerin, die überraschend geschickt durch eine geheime Forschungsanlage springt und schießt, um ein dunkles Mysterium aufzudecken. Two Point Hospital : Ihr baut in dem humoristischen Management-Spiel euer eigenes Krankenhaus auf, heilt seltsame Krankheiten und müsst mit den unlesbaren Unterschriften der Ärzte klarkommen. Kostenlos holen und für immer behalten bis: 19. Juni, 17 Uhr bei Epic.

: Ihr baut in dem humoristischen Management-Spiel euer eigenes Krankenhaus auf, heilt seltsame Krankheiten und müsst mit den unlesbaren Unterschriften der Ärzte klarkommen.

Als kleines Zusatz-Gratis-Spiel sei hier noch Rainbow Six: Siege X erwähnt. Der Taktik-Shooter hat diese Woche das große X-Update erhalten und ist somit ab sofort kostenlos spielbar. Außerdem gibt’s nun einen neuen Spielmodus, der Sound wurde überarbeitet und weitere Neuerungen sind im Spiel enthalten. Mehr Infos zu Siege X findet ihr im obigen Artikel.