Auf Steam ist Stellar Blade das erfolgreichste Singleplayer-Spiel, das Sony je veröffentlicht hat – und die Fans lassen keinen Zweifel daran

Sony-Giganten wie Ghost of Tsushima und God of War sehen gegen Stellar Blade gerade ziemlich alt aus.

Stellar Blade ist auf Steam eingeschlagen wie eine Bombe: Das Action-Adventure von Entwickler Shift Up hat sich nach seinem PC-Release am 12. Juni 2025 mit einem Rekordstart direkt an die Spitze der erfolgreichsten PlayStation-Singleplayer-Spiele auf Steam katapultiert. Und das mit einem solchen Abstand, der selbst die größten Namen der Sony-Historie richtig alt aussehen lässt.

Die neue Nummer Eins im Sony-Kosmos

Kaum war Stellar Blade auf Steam verfügbar, explodierten die Spielerzahlen: Mit einem Allzeit-Peak von 183.830 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern hat das Spiel den bisherigen Rekord von Ghost of Tsushima (77.154) mehr als verdoppelt – und auch God of War (73.529) sowie Marvel’s Spider-Man Remastered (66.436) klar hinter sich gelassen.

Nur der Multiplayer-Hit Helldivers 2 liegt mit seinen 458.709 gleichzeitigen Spielern noch darüber, spielt als Koop-Live-Service-Titel aber in einer ganz anderen Liga.

Spiel Höchster Steam-Peak (gleichzeitige Spieler) Helldivers 2 (Multiplayer) 458.709 Stellar Blade 183.830 Ghost of Tsushima 77.154 God of War 73.529 Marvel’s Spider-Man Remastered 66.436 Horizon Zero Dawn 56.557 The Last of Us Part I 36.496 God of War Ragnarök 35.615 The Last of Us Part II 30.690 Concord (Multiplayer) 697

Stellar Blade: In feinster PC-Grafik erforschen wir die Wüste und treffen einen Boss

So feiern die User Stellar Blade auf Steam

Stellar Blade ist nicht nur das erfolgreichste Singleplayer-Spiel, das Sony je auf Steam veröffentlicht hat – die Community quittiert diesen Triumph mit wahren Lobeshymnen.

Schon nach weniger als 24 Stunden nach Release prangt das Prädikat Äußerst Positiv auf der Steam-Seite, 95 Prozent der rund 7.000 Bewertungen fallen positiv aus:

Stellar Blade hat mich sofort begeistert, als es vorgestellt wurde, wegen seiner fantastischen Grafik und seinem Gameplay (und ganz sicher nicht wegen der Latexanzüge und der Wackelphysik). Ich wurde nicht im Geringsten enttäuscht. Von dem Moment an, als ich das Spiel zum ersten Mal auf meiner PS5 gestartet habe, bis zu dem Moment, als ich es durchgespielt hatte, wollte ich mehr. So macht man Spiele! [...] – WeeHammy

– WeeHammy Stellar Blade ist eines der besten Action-RPGs, die man aktuell spielen kann. Es sieht einfach unglaublich gut aus – vom Charakterdesign über die Gegner bis hin zur Welt, da stimmt einfach alles. Das Worldbuilding ist top, die Kämpfe machen mega Laune, und der Soundtrack? Den höre ich mir seit dem PS5-Release sogar einfach nebenbei an – so gut ist der! – メイプル

– メイプル Sieht fantastisch aus, das Spiel macht viel Spaß. Die Kämpfe sind unterhaltsam. Die Outfits sind cool. Das Erkunden macht Spaß. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. – Solo-K

Die Begeisterung ist so groß, dass selbst kleinere Kritikpunkte an Story oder hakeligen Sprungpassagen in den Hintergrund rücken. Die Community feiert vor allem, wie rund und technisch sauber Stellar Blade auf dem PC läuft – und das ist bei PlayStation-Ports alles andere als selbstverständlich, wie The Last of Us Part 1 seinerzeit bewiesen hat.

Wenn ihr gerade also Lust auf ein spektakuläres Action-Adventure mit opulenter Optik und coolen Kämpfen habt, führt aktuell kein Weg an Stellar Blade vorbei - mehr dazu lest ihr auch in unserem Test, den ihr in der Link-Box findet.