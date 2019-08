Auch über das Wochenende von Freitag, dem 9. bis zum Sonntag, den 11. August gibt es wieder neue Gratis-Spiele auf Steam und im Epic Store. Auf der neuen Liste finden sich zwar nicht ganz so prominente Namen wie letzte Woche mit For Honor und Alan Wake, trotzdem dürft ihr euch auch diesmal über zwei Titel freuen, die ihr kostenlos anspielen könnt, sowie ein Spiel, das ihr dauerhaft geschenkt bekommt.

Diese Spiele sind am Wochenende kostenlos spielbar

Die folgenden drei Titel bieten aktuell Spezialangebote an, dank denen ihr sie vorübergehend zocken könnt, ohne dafür bezahlen zu müssen. Nach dem Ende der Aktionen kosten die Spiele aber wieder ihren regulären Preis.

(Fast) alle DLCs von The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online lässt euch aktuell gratis auf ESO Plus aufrüsten. Bis zum Dienstag, den 13. August findet ihr im ESO-Plus-Reiter im Kronen-Shop des Spiels einen "Free Trial"-Button.

Klickt ihr darauf, bekommt ihr Zugang zu allen in Plus enthaltenen DLCs und das sind immerhin 13 Stück, inklusive Summerset und Morrowind).

Der Haken an der Sache: Die Gratis-Plus-Aktion funktioniert nur, wenn ihr das eigentliche Spiel gekauft habt, mit einer Free-Version ist der kurzfristige Plus-Bonus nicht anwendbar.

Was ist The Elder Scrolls Onine?

TESO führt alle Komponenten der großen Elder-Scrolls-Saga in einem riesengroßen MMORPG zusammen. In dem Online-Rollenspiel könnt ihr in allen bekannten Ländereien des Kontinents Tamriel Abenteuer erleben, dazu gehören auch Landstriche, die ihr aus den Solo-Spielen wie Skyrim oder Morrowind kennt.

Für wen eignet sich das Spiel?

Falls ihr gerne durch die verschneiten Berge von Elder Scrolls 5: Skyrim streift und mit Dunkelelfen, Katzenwesen namens Khajit oder reptilienartigen Argoniern kämpfen, quatschen und handeln wollt, dann ist The Elder Scrolls Online ein hervorragender Abenteuerspiel für euch.

The Elder Scrolls Online: Summerset im Test - Inselhopping und Intrigen

Entwickler: ZeniMax Online Studio

Genre: Online-Rollenspiel

Release: 4. April 2014

Plus-Update kostenlos bis: 13. August 2019

Disgaea 5 Complete

Nach Teil 1 und Teil 2 in den letzten Wochen folgt dieses Wochenende eine Free-Trial-Version von Disgaea 5. Wer das JRPG schon immer mal ausprobieren möchte, kann das also nun tun und zwar gleich in der Complete Edition, also inklusive allen Bonus Szenarien und extra Charakteren.

Hier geht's zum Angebot: Disgaea 5 Complete kostenlos auf Steam

Was ist Disgaea 5?

Die Disgaea-Reihe besteht seit ihrem ersten Teil aus dem Jahr 2003 taktische Rollenspiel-Action mit Strategie-Elementen aus der Iso-Perspektive gemischt mit dramatischen JRPG-Stories. In Disgaea 5 (das eigentlich schon der sechste Teil der Serie ist) kämpfen wir mit einem jungen Dämon darum, selbst zum Overlord einer bunten Fantasy-Welt zu werden.

Für wen eignet sich das Spiel?

Sowohl Fans von JRPGS als auch Freunde von Taktik-RPGs sollten Disgaea einmal ausprobieren. Denn es bietet sowohl eine schrägen Humor mit witzigen Charakteren als auch spannende und fordernde Kämpe.

Entwickler: Nippon Ichi Software Inc.

Genre: Taktik-Rollenspiel

Release: 16. Oktober 2015

Kostenlos bis: 11. August 2019

Dieses Spiele gibt es aktuell gratis im Epic Store

Nach den zwei Epic-Highlights von letzter Woche (da gab es nämlich For Honor und Alan Wake geschenkt) folgt diesmal ein kleinerer, aber ebenfalls kostenloser Indie-Titel.

Gnog

Der Epic Games Store verschenkt bis zum 15. August das kunterbunte Indie-Puzzlespiel Gnog. Um das Ding zu bekommen und auch nach dem Ende der Aktion dauerhaft in eurer Spielebibliothek zu behalten, müsst ihr auf der Store-Seite einfach nur auf den grünen Abrufen-Button klicken und schon gehört Gnog für immer euch.

Hier geht's zu Gratis-Spiel: Gnog kostenlos im Epic Store

Was ist Gnog?

In Gnog rätseln wir uns durch knallbunte Monsterköpfe. Klingt irre und sieht auch so aus, ist aber ein netter 3D-Puzzler, der von Double Fine, dem Publisher hinter Gang Beasts und Everything herausgebracht wurde.

Für wen eignet sich das Spiel?

Bei Gnog handelt es sich um ein simples Gelegenheitsspiel, das man mal eben eine halbe Stunde zwischendurch anwerfen kann, um darin ein oder zwei Rätsel zu entwirren. Wer also nach dem Feierabend noch Lust auf fröhliche Ablenkung und ein wenig Herausforderung für die grauen Zellen hat, der sollte sich das Indie-Spiel mal anschauen. Vor allem, wenn es gratis ist.

Und was erwartet uns nächstes Wochenende?

Schon jetzt hat der Epic Games Store angekündigt, dass es ab Donnerstag, dem 15. August zwei neue Spiele verschenkt werden. Und das sind mit Hyper Light Drifter und das eigentlich brandneue Mutant Year Zero zwei spannende Titel, die normalerweise 15 und 35 Euro kosten würden.