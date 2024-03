Kostenlos bei Epic: Ab sofort gibt es eine Open World für Angel-Fans und ein Superhelden-Spiel geschenkt

Atom Eve aus der Comic-Serie Invincible hat ein eigenes Videospiel, dass ihr bei Epic diese Woche gratis bekommt.

Es ist Donnerstag, es ist 17:00 Uhr. Das heißt, es nicht nur Zeit für den 5-Uhr-Tee, sondern auch für die neuen Gratis-Spiele im Epic Games Store. Wie immer müsst ihr euch nur mit eurem Epic-Account einloggen um innerhalb der nächsten sieben Tage die beiden Titel abzuholen.

Diese Woche bekommt ihr die Angel-Simulation Call of the Wild: The Angler und die Visual Novel Invincible Presents: Atom Eve geschenkt, die auf der Serie Invincible basiert.

Was ist Call of the Wild: The Angler?

1:42 Call of the Wild: The Angler: Trailer zeigt Open World mit realistischem Fischfang

Genre: Simulation | Release: 31. August 2022 | Entwickler: Expansive Worlds Call of the Wild: The Angler bei Epic Games

Das Spiel stammt von Entwickler Expansive Worlds, die auch die Jagd-Simulation theHunter: Call of the Wild entwickelt haben. The Angler soll ebenfalls ein möglichst reales Naturerlebnis bieten - nur eben beim Fischen.

In der Open World sucht ihr alleine oder mit bis zu zwölf Spielern im Koop die besten Plätze zum Angeln. Dabei bewegt ihr euch zu Fuß, mit dem Geländewagen oder in Booten fort.

Je nachdem, was ihr fangen wollt, müsst ihr eure Ausrüstung entsprechend zusammenstellen. Ihr wählt aus Ruten, Rollen, Ködern, Haken, Posen und Jigköpfen die beste Kombination, um den Fisch eurer Wahl zu erwischen.

Was ist Invincible Presents: Atom Eve?

1:04 Nach dem Serien-Erfolg gibt's jetzt ein Invincible-Spiel - aber mit einem ungewöhnlichen Genre

Genre: Visual Novel | Release: 14. November 2023 | Entwickler: Terrible Posture Games Invincible Presents: Atom Eve bei Epic Games

Dabei handelt es sich um eine Videospieladaption der Amazon-Serie Invincible. Die Visual Novel erzählt die Vorgeschichte der Heldin Atom Eve und hält sich dabei in Stil und Form an den Comic-Look der Vorlage.

Die Geschichte handelt vom Spagat zwischen dem Superhelden-Dasein und dem Leben als Teenager. Im Verlauf des Spiels trefft ihr Entscheidungen, die eure Beziehungen zu Freunden und Familie beeinflussen, aber auch den Ausgang der Story verändern.

In rundenbasierten Kämpfen müsst ihr als Superheldin natürlich auch Schurken zur Strecke bringen. Die Fähigkeiten, die ihr dabei einsetzt, lernt ihr über einen Talentbaum. Ihr könnt aber auch Skills lernen, die euch neue Dialogoptionen eröffnen.

Mit einer Angel-Simulation und einer Visual Novel sind diese Woche bei Epic Games ein paar Liebhaber-Genres vertreten. Falls für euch nichts dabei ist, werdet ihr vielleicht bei den Steam-Releases fündig, die wir oberhalb verlinkt haben. Werdet ihr euch die beiden Gratis-Spiele sichern und auch anspielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.