Neu bei Steam: Diese Woche erscheint eins der wichtigsten Rollenspiele 2024

Diese Woche erscheint mit Dragon's Dogma 2 ein echtes Rollenspiel-Schwergewicht.

Der Frühling ist da, hier in München torkeln bereits die ersten Lederhosen gefährlich nahe am Isarufer und auch in der (deutlich weniger lebensbedrohlichen) Welt der Videospiele ist das Frühlingsgeschäft 2024 mittlerweile voll im Gange.

Diese Woche erscheinen auf Steam einige richtig dicke Blockbuster, aber auch unter dem Radar gibt es zumindest zwei Geheimtipps, die wir euch mit auf den Weg geben wollen. Deshalb gar kein großes Vorgeplänkel, legen wir los.

Highlight der Woche: Dragon's Dogma 2

12:57 Dragon's Dogma 2 - Vorschau-Video zum Open-World-Rollenspiel

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Entwickler : Capcom

: Capcom Release: 22. März 2024

So ziemlich jeder Rollenspiel-Fan hier in der Redaktion hat sich den Release von Dragon's Dogma 2 dick im Kalender umkringelt, denn Capcoms Rollenspiel-Epos könnte richtig groß werden. Es erbt sämtliche Stärken seines mittlerweile zwölf Jahre alten Vorgängers: eine tödliche Open World, in der euer Fantasy-Avatar hinter jeder Ecke ins Gras beißen kann - da tingeln alle Gothic-Sinne.

Dragon's Dogma 2 setzt auf ein sehr derbes Kampfsystem, das euch nicht über Gebühr bei der Hand nimmt, sondern Wagemut und die richtige Strategie belohnt. Es hat eine dieser Open Worlds, in der ihr eigentlich der Hauptgeschichte folgen wollt, euch dann aber acht Stunden in irgendwelchen Nebenaufgaben verliert, weil es um die nächste Ecke wieder irgendwas zu sehen gibt, das eure Aufmerksamkeit in Beschlag nimmt.

Unsere ersten Anspiel-Eindrücke zu Dragon's Dogma 2 fallen ziemlich positiv aus. Falls ihr die Geduld mitbringt, in einem Rollenspiel auch mal volles Pfund aufs Maul zu bekommen und die Lösung für ein Problem komplett selbst finden zu müssen, dann erwartet euch hier ein sehr einzigartiges Erlebnis.

Weitere spannende Releases

Die Woche besteht natürlich nicht nur aus Dragon's Dogma 2, die Konkurrenz schläft schließlich nicht. Beispielsweise bringt Sony nun endlich auch das Horizon: Forbidden West auf den PC. Gehen wir die Tage mal durch.

Dienstag, 19. März 2024

Lightyear Frontier: Dieses Spiel springt voll auf aktuelle Trends auf. In einem Mix aus Farming-Aufbauspiel, Survival und Open-World-Erkundung errichtet ihr auf einem fernen Planeten eure ganz eigene Basis, inklusive Koop für drei Leute. Und Mechs! Mechs sind immer gut.

Mittwoch, 20. März 2024

Alone in the Dark kehrt nach über 15 Jahren endlich zurück, bleibt seinen ursprünglichen Survival-Horror-Stärken aber treu. Ihr erkundet als Edward oder Emily ein schauriges Anwesen. Mehr wollen wir nicht verraten.

Donnerstag, 21. März 2024

Horizon: Forbidden West ist der zweite Teil des postapokalyptischen Open-World-Epos' rund um die knallharte Aloy und ihren Kampf gegen Robodinos und andere Gefahren. Die Complete Edition enthält dabei alle DLCs der PS5-Fassung.

Freitag, 22. März 2024

Dragon's Dogma 2: Wie bereits erwähnt richtet sich Dragon's Dogma 2 vor allem an duldsame Rollenspiel-Fans, die Bock auf eine richtig gefährliche Open World haben.

Terratech Worlds: Ein weiterer kleiner Geheimtipp, den ihr zumindest auf dem Schirm behalten solltet. Hier erkundet ihr in einem Rover fremde Planeten und kämpft ums Überleben.

Weitere Releases im März 2024

22:22 Neue Spiele im März - Monatsvorschau für PC und Konsolen - Monatsvorschau für PC und Konsolen

Falls euch diese Woche nichts aus den Socken haut, lohnt sich alternativ natürlich immer ein Blick in unsere Monatsvorschau. Freut ihr euch auf Dragon's Dogma 2? Oder wartet ihr erstmal ab, wie sich das Spiel entwickelt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wir können selbst noch nicht final einschätzen, wie groß das Spiel letztlich wird. Diese Woche erscheint außerdem der Real Estate Manager, falls ihr mal Wohnungen verscherbeln möchtet.