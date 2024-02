Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratisspiel der Woche?

In Dakar Desert Rally erlebt ihr das größte Wüstenrennen der Welt.

Jede Woche verschenkt Epic Games ein oder zwei Spiele im hauseigenen Story. Wer sich die Titel abholt, kann sie für immer spielen und behalten, einzige Voraussetzung ist ein Epic-Konto. Dieses Mal könnt ihr euch das Rennspiel Dakar Desert Rally sichern, dass euch große Rennen abseits aller Straßen fahren lässt. Wir stellen euch den Titel kurz vor.

Was ist Dakar Desert Rally?

4:00 Dakar Desert Rally: Im Gameplay-Trailer rast ihr mit Autos, Trucks und Motorrädern durch die Wüste

Genre: Rennspiel | Entwickler: Saber | Release: Oktober 2022 Zum kostenlosen Spiel

In Dakar Desert Rally fahrt ihr alleine oder im Multiplayer Offroad-Rennen nicht nur in der Sahara, sondern auch in anderen abgelegenen Gebieten. Zur Auswahl steht euch dabei ein großer Fuhrpark aus Motorrädern, Autos, Trucks und Quads, die ihr durch tiefen Wüstensand, Schlamm, Schnee oder anderes schwieriges Gelände steuert.

Die Rennen finden auf offenen Karten statt, bei denen ihr eure Route selbst wählt und einen Tag-Nacht-Zyklus und dynamischem Wetterwechsel erlebt. Euch erwartet also nicht nur eitel Sonnenschein, sondern auch Regen, Schnefall oder Sandstürme.

Für wen geeignet? Dakar Desert Rally gefällt längst nicht allen Fans. Auf Steam kommt das Rennspiel nur auf 59 Prozent positive Bewertungen, ist also ziemlich umstritten. Grund dafür sind teils auch technische Probleme wie Abstürze. Außerdem gefiel einigen Spielerinnen und Spielern der Vorgänger Dakar 18 deutlich besser.

Falls ihr gerne den Multiplayer ausprobieren möchtet, solltet ihr zudem wissen, dass sich die Spielerzahlen auf Steam seit geraumer Zeit im zweistelligen Bereich befinden. Möglich also, dass ihr kaum Mitspieler findet. Hobby-Rennfahrer, die gerne Singleplayer spielen, können aber trotzdem einen Blick riskieren - es ist ja kostenlos.

Dakar Desert Rally trifft nicht ganz euren Spielegeschmack? Keine Sorge, es gibt ja noch viele andere spannende Titel. Mit Banishers bekam 2024 etwa gerade erst sein erstes Story-Highlight, wie ihr im Test lesen könnt. Und beim Steam Next Fest haben zahlreiche kommende Spiele mit Demos gezeigt, was sie so drauf haben.