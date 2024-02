Steam Next Fest: Das ist die Top 10 der meistgespielten Demos - und ihr könnt sie noch bis morgen ausprobieren!

Welche Demos wurden vergangene Woche am meisten gespielt? Wir fassen die Top 10 zusammen.

Das Steam Next Fest gibt euch mit Hunderten von Demos einen Einblick in kommende Projekte. Noch bis morgen, 12. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit, könnt ihr die zahlreiche Spiele ausprobieren.

Valve hat jetzt die Top 10 der meistgespielten Demos der vergangenen Woche bekanntgegeben. Wir fassen die Highlights für euch zusammen. Und vielleicht ist ja noch der ein oder andere Kandidat dabei, der bisher an euch vorbeigezogen ist!

10. Rotwood

Genre : Dungeon Crawler

: Dungeon Crawler Entwickler : Klei Entertainment

: Klei Entertainment Release: tba

Worum geht's? Rotwood ist ein (Koop-)Dungeon-Crawler von den Entwicklern des Steam-Hits Don't Starve. Darin hackt und schlitzt ihr euch entweder alleine oder mit bis zu drei Freunden durch labyrinthartige Wälder und besiegt zahlreiche Kreaturen, um euch neue und stärkere Ausrüstung zu verdienen.

Steam-Spieler loben besonders den bunten Cartoon-Look des Spiels und die flüssigen Roguelike-Mechaniken. Rotwood soll zunächst im Early Access erscheinen - ein Releasejahr steht allerdings noch nicht fest.

9. Dread Dawn

Genre : Survival

: Survival Entwickler : Kioop

: Kioop Release: tba

Worum geht's? Ihr schlüpft in die Rolle eines Studenten, der die Evakuierung seiner Stadt verpasst hat und sich nun mit anderen Überlebenden gegen riesige Zombie-Horden beweisen muss. Der Look und die Top-Down-Perspektive erinnern an den Steam-Hit Project Zomboid. Obwohl es Dread Dawn auf Platz 9 schafft, fällt das Urteil der Spielerinnen und Spieler zum Gameplay eher nüchtern aus.

Auf Reddit berichten Spieler zudem von merkwürdigen Aktivitäten des Spiels. So zwingt Dread Dawn offenbar einen High-Performance-Modus auf und ändert dabei ohne Zustimmung die PC-Einstellungen oder öffnet das Spiel grundlos in einem zweiten Fenster. Außerdem stehen Vorwürfe im Raum, der Entwickler verwende KI-Kunst für sein Spiel, ohne das auf der Steam-Seite anzugeben. Entsprechende Diskussions-Threads und User-Kommentare wurden gelöscht.

8. Balatro

Genre : Poker-Roguelike

: Poker-Roguelike Entwickler : LocalThunk

: LocalThunk Release: 20. Februar 2024

Worum geht's? In diesem außergewöhnlichen Deckbuilder spielt ihr Poker - aber mit verbotenen Blättern und verrückten Jokern! Mystische Spektral-Packs, Tarot-Karten, Coupons und andere Booster erhöhen euren Highscore und stellen das Poker-Spiel mit unzähligen Kombinationen auf den Kopf.

Steam-Spieler sind begeistert und loben den mitreißenden Spielfluss und das Potenzial, das Poker-Spiel in Zukunft sogar noch um neue Mechaniken zu erweitern.

7. Millennia

Genre : Strategie

: Strategie Publisher : Paradox Interactive

: Paradox Interactive Release: tba

Worum geht's? Millennia ist das neue Runden-Strategiespiel von Publisher Paradox Interactive und wohl ein Versuch, Civilization die 4X-Krone vom Kopf zu reißen. Ihr führt eure Nation von ihren Anfängen quer durch die (fiktive) Menschheitsgeschichte bis hin zu möglichen Zukunfts-Szenarien und müsst euch immer wieder dem unruhestiftenden Chaos entgegenstellen.

Unser Strategie-Experte Pascal Buße hat sich den vermeintlichen Civ-Klon näher angeschaut. Warum er sich Sorgen um das Spiel macht, verrät er in seiner umfangreichen Preview:

6. Backpack Battles

Genre : Autobattler

: Autobattler Entwickler : PlayWithFurcifer

: PlayWithFurcifer Release: 8. März 2024

Worum geht's? Wir wissen alle, wie furchtbar Inventar-Management sein kann. In diesem Autobattler beschäftigt ihr euch nur damit und müsst eure Gegenstände strategisch in eurem Rucksack platzieren. Habt ihr eure Gegenstände eingekauft und im Inventar verstaut, könnt ihr mit euren Builds gegen die Rucksäcke andere Spieler antreten.

Das Feedback der Spielerinnen und Spieler fällt überwiegend positiv aus und es werden bereits fleißig Builds und Strategien geteilt. Auf Anfragen antworteten die Entwickler übrigens auch, dass das Spiel gänzlich auf Mikro-Transaktionen und damit Pay-To-Win verzichten wird.

5. Deviator

Genre : Metroidvania

: Metroidvania Entwickler : Gami Studio

: Gami Studio Release: 2024

Worum geht's? Ihr wollt die Wartezeit bis Hollow Knight: Silksong überbrücken? Dann könnte Deviator was für euch sein! Denn das Metroidvania erinnert mit seinem Gameplay und Look stark an den beliebten Steam-Überflieger. Ihr erkundet eine düstere Welt und stellt in knackigen Kämpfen euer Konter-Talent unter Beweis.

Die Demo kommt bei den Steam-Usern auch gut an - viele mögen den Look, weil er sie an Hollow Knight erinnert, betonen aber auch, dass es sich hier nicht bloß um einen Klon handelt, sondern das Spiel viele eigene Ideen mitbringt. Auch was die Schwierigkeit angeht, hat sich Deviator an seinem großen Vorbild inspiriert: Einige Demo-Spieler beißen sich schon jetzt am Boss die Zähne aus.

4. Pacific Drive

Genre : Survival

: Survival Entwickler : Ironwood Studios

: Ironwood Studios Release: 22. Februar 2024

Worum geht's? Mit Pacific Drive erscheint schon bald wohl eins der außergewöhnlichsten Survivalspiele. Denn hier dreht sich alles um euer Auto! In eurer Garage repariert und upgraded ihr euren fahrbaren Untersatz, bevor ihr euch in die Wildnis stürzt und euch gefährlichen Anomalien stellen müsst.

Unser Autor Christian Schwarz konnte Pacific Drive bereits ausführlich antesten und erklärt, warum ihn das Spiel gleichzeitig fasziniert, aber auch enttäuscht zurücklässt:

3. Homeworld 3

Genre : Strategie

: Strategie Entwickler : Blackbird Interactive

: Blackbird Interactive Release: 13. Mai 2024

Worum geht's? Eines der meisterwarteten Strategiespiele des Jahres könnt ihr noch bis morgen als Demo anspielen. Im nächsten Teil der kultigen Science-Fiction-Reihe beschreitet ihr wieder klassische Weltraum-Schlachten in Echtzeit und erlebt eine umfangreiche Story-Kampagne.

Spielerinnen und Spieler kritisieren aktuell allerdings den technischen Zustand der Demo, aber auch spielerische Aspekte wie etwa die Benutzeroberfläche oder das Balancing. Das Feedback nehmen die Entwickler unter anderem zum Anlass, den Release nochmal um ein paar Monate nach hinten zu verschieben. Mehr dazu lest ihr in folgendem Artikel:

2. Stormgate

Genre : Strategie

: Strategie Entwickler : Frost Giant Studios

: Frost Giant Studios Release: tba

Worum geht's? Das neue Free-2-Play-RTS von Blizzard-Veteranen möchte das Genre der Echtzeistrategie wiederbeleben und Größen wie Warcraft 3 und Starcraft 2 beerben. Euch erwarten zwei Fraktionen, eine klassische Story-Kampagne, eine Mischung aus Fantasy und Sci-Fi, Koop- und kompetitive PvP-Modi. Stormgate finanziert sich über Kickstarter und hat bereits über 2 Millionen US-Dollar eingenommen.

Das Feedback zur Demo ist durchwachsen. Manche Spieler freuen sich darüber, dass die Inspirationen (Warcraft und Starcraft) deutlich in Stormgate zu spüren sind. Andere bemängeln, dass das RTS zu wenig Innovationen in das Genre bringt. Auch der technische Zustand wie etwa das Pathfinding wird kritisiert.

1. Dungeonborne

Genre : Dungeon Crawler

: Dungeon Crawler Entwickler : Mithril Interactive

: Mithril Interactive Release: tba

Worum geht's? Dungeonborne ist ein ganz schöner Zungenbrecher: Im PvPvE-Ego-Dungeon-Crawler erkundet ihr düstere Verliese und kämpft gegen zahlreiche Monster. Unser Autor Dennis Zirkler bezeichnet das Spiel als »Fantasy-Tarkov«, da ihr auch hier mit jedem Run eure Ausrüstung und den Loot aufs Spiel setzt.

Dennis findet: In einigen Punkten hat Dungeonborne seinem Vorbild Escape from Tarkov sogar einiges voraus, an anderen Stellen mangelt es aber an eigener Identität. Mehr zu seinen Spieleindrücken lest ihr in seiner Preview:

Habt ihr irgendein Spiel aus der Top 10 der meistgespielten Demos auch schon ausprobiert? Oder wandert jetzt einer der Titel auf eure Wunschliste? Vielleicht habt ihr ja noch weitere Geheimtipps unter den zahlreichen Demos gefunden? Teilt das doch gerne mit uns in den Kommentaren!

Falls für euch in dieser Liste nichts dabei ist, könnt ihr einen Blick auf die aktuellen Gratis-Spiele werfen. Bei Epic gibt es zum Beispiel Doki Doki Literature Club geschenkt. Außerdem könnt ihr noch für kurze Zeit Ubisofts neue Open World Skull and Bones oder bis zum 15. Februar das Weltraum-Epos Star Citizen anspielen. Weitere Infos zu den kostenlosen Spielen findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.