Kostenlos bei Epic: Diese Woche gibt es eines der besten Fallout-Spiele geschenkt

Bei Epic wird diese Woche ein Endzeit-Juwel verschenkt.

Euch steht der Sinn nach Revolvern, Staubmänteln und nuklearen Explosionen? Ihr wollt eine Geschichte erleben, deren Ende ihr selbst bestimmen könnt, und in der eure Entscheidungen von Bedeutung sind? Und der Satz Krieg, Krieg bleibt immer gleich weckt wohlige Erinnerungen bei euch? Dann solltet ihr auf keinen Fall das Geschenk im Epic Games Store verpassen, das gerade auf euch wartet! Wir stellen den Titel vor, und verraten euch, für wen er sich lohnt.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Fallout: New Vegas ist nicht nur bei Fans unheimlich beliebt, sondern hat auch in unserer Redaktion viele Bewunderer. In unseren großen Rankings landete es auf Platz drei der besten Open-World-Spiele und Platz acht der besten Rollenspiele, sowie Platz fünf der besten Storyspiele:

PLUS 9:32 Fallout New Vegas - »Mir fallen nicht viele Spiele ein, die das geschafft haben«

Das Endzeit-Rollenspiel aus dem Haus Obsidian wirft euch in eine riesige, lebendige Welt, die Westernelemente geschickt mit der gewohnt düsteren Atmosphäre von Fallout verbindet. In der Wüste von Nevada erwarten uns zahlreiche, teils geniale Haupt- und Nebenaufgaben, bei denen wir uns verschiedenen Fraktionen anschließen, wichtige Entscheidungen treffen und schließlich das Schicksal der Welt (mit-)bestimmen können.

Wir bedienen uns an einem Arsenal aus klassischen und retrofuturistischen Nahkampf- und Schusswaffen, mit denen wir den mutierten Monstern und bösartigen Banditen des Ödlands den Garaus machen. Die aus Fallout 3 bekannte Mischung von sieben Persönlichkeitswerten, zahlreichen Fähigkeiten und besonderen Traits formt unseren Charakter, den wir ganz nach unserem Geschmack gestalten können.

Für wen geeignet? Wer Rollenspiele mag, die sowohl beim eigenen Charakter, als auch bei Quests und Dialogen große Freiheiten lassen, und unsere Entscheidungen bedeutsam erscheinen lassen, sollte Fallout: New Vegas eine Chance geben. Fallout-Fans müssen sowieso unbedingt zugreifen. Einziger Wermutstropfen ist die inzwischen angestaubte Technik und Grafik von 2008, New Vegas ist aber immer noch gut spielbar.

Was haltet ihr vom aktuellen Geschenk im Epic Games Store? Werdet ihr dieses Mal auf jeden Fall zugreifen, um endlich das Rollenspiel von Obsidian nachzuholen, oder seid ihr weniger interessiert? Habt ihr New Vegas vielleicht schon gespielt und könnt es anderen empfehlen, oder wollt davon abraten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!