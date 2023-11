Kostenlos bei Epic: Diese Woche gibt's einen Action-Geheimtipp, der ein echter Steam-Liebling ist

Diese Rübe ist nicht so unschuldig, wie sie vielleicht aussehen mag.

Heute ist Donnerstag, also ist das Wochenende in Sichtweite. Trotzdem gibt es schon jetzt Grund zur Freude, denn wie gewohnt erwartet euch ein neues Gratisspiel im Epic Store. Worum es in dem Titel geht, erfahrt ihr hier, natürlich inklusive Direktlink zur Shopseite.

Zeit habt ihr vom 2. bis zum 9. November 2023 - dann verschwindet der Titel wieder und macht neuen Spielegeschenken Platz.

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Wer nicht auf Pixeloptik steht, hat bei Turnip Boy schlechte Karten.

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Snoozy Kazoo

Snoozy Kazoo Release: 22. April 2021

Eine Rübe, die Steuerhinterziehung begeht. Klingt absurd und das Spiel, das diese Handlung erzählt, scheut sich auch nicht vor allerlei Klamauk. In Sachen Gameplay erwartet euch hier ein Action-Adventure der Marke Zelda - setzt aber nicht die gleiche hohe Qualität wie beim großen Vorbild voraus.

Dennoch erinnert hier vieles an Links Abenteuer. Ihr bestreitet Hack-and-Slash-Kämpfe, müsst eure Gesundheitsanzeige im Auge behalten und erhaltet eine Vielzahl an Items, die ihr in der bunten Spielwelt zum Einsatz lassen kommen könnt. Und ja: Auch Bosskämpfe gibt es natürlich. Abgesehen von eurer Hauptaufgabe erhaltet ihr auch noch Nebenquests von anderen Pixelbewohnern.

Derzeit kommt Turnip Boy Commits Tax Evasion bei Metacritic auf einen Kritikerwert von 74 Punkten. Deutlich positiver stehen aber offensichtlich viele Spieler dem Pixel-Abenteuer gegenüber. Bei Steam kommt Turnip Boy sogar auf ein Äußerst positiv - bei knapp 6.700 Bewertungen. Ihr merkt schon: Hier hilft nur, sich bei Interesse an dem Spiel eine eigene Meinung zu bilden und einfach mal reinzuschnuppern. Kostet ja nix!

Ist das dieswöchige Gratisspiel genau das Richtige für euch? Oder kann der ausgefallene Titel nicht euer Interesse wecken? Welches Spielegeschenk im Epic Store des Jahrgangs 2023 hat euch bislang am meisten gefallen? Oder war schon seit langer Zeit nichts mehr für euch dabei? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!