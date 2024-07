Kostenlos bei Epic: Das neue Gratisspiel lässt euch mit den Hasenohren schlackern

Dieser Hase kann richtig zuhauen: Ex-Soldat Rayton ist der Protagonist von F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

Fans kostenloser Spiele-Unterhaltung kommen heute definitiv auf ihre Kosten. Denn es ist nicht nur der Releasetag der gigantischen Fallout-Mod Fallout: London - nein, heute gibt es obendrein auch noch ein frisches Gratisspiel bei Epic.

Wie jeden Donnerstag verschenkt der Steam-Konkurrent wieder ein neues Spiel an seine Nutzer. Bis nächste Woche könnt ihr ein geniales Dieselpunk-Abenteuer abgreifen, in dem ein Powerfist bewährter Hase die Tierwelt vor fiesen Robotern retten muss. Wir erklären, worum es im aktuellen Gratisspiel geht und für wen es taugt.

Das Gratisspiel der Woche: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

1:20 F.I.S.T: Forged in Shadow Torch - Launch-Trailer zeigt den Kampfhasen in Aktion - Launch-Trailer zeigt den Kampfhasen in Aktion

Genre: Metroidvania | Entwickler: TiGames | Release: 03. Oktober 2021 | Spielerzahl: Einzelspieler

Fist, wie wir das Spiel hier der Kurzform nennen wollen, ist das zweite Werk des jungen chinesischen Studios TiGames. In dem düsteren Metroidvania übernehmt ihr die Rolle des ehemaligen Widerstandskämpfers Rayton, der dem Schlachtfeld eigentlich schon lange den Rücken gekehrt hat.

Als Raytons Freunde allerdings von den unterdrückerischen Robotern verhaftet werden, hat der alte Haudegen keine andere Wahl, als wieder seine riesige Metallfaust aufzusetzen. Allerdings gerät Rayton bei seinem Rettungsversuch in eine Verschwörung herein, die größer zu sein scheint, als zunächst gedacht.

Während der rund 25-stündigen Kampagne erkundet ihr abwechslungsreiche Levels, die einen wilden Mix diverser kultureller Einflüsse abbilden. Die Story ist zwar relativ vorhersehbar, aber schön und plausibel erzählt. Dank der im Hintergrund werkelnden Unreal Engine 4 sieht Fist obendrein verdammt gut aus und muss sich vor der Genre-Konkurrenz nicht verstecken.

Unser Autor Manuel Fritsch urteilt begeistert im Test: »optisch beeindruckendes Dieselpunk-Metroidvania mit knackiger Kampfmechanik, fordernden Bossen und abwechslungsreichem Leveldesign.«

F.I.S.T.: Eines der besten Actionspiele 2021 kommt unerwartet von Manuel Fritsch

Welche Spiele sind sonst noch gratis?

Der Vollständigkeit halber wollen wir euch nicht vorenthalten, dass es auch bei GOG, dem Spielemarktplatz von CD Projekt, eine permanente Auswahl an Gratistiteln gibt, darunter unter anderem die beiden ersten The-Elder-Scrolls-Teile Daggerfall und Arena. Vor allem für Fans von Retro-Games lohnt es sich, hier regelmäßig reinzuschauen.

