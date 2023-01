Kostenlos bei Epic: Für Rollenspiel-Fans gibt es diese Woche eine echte Cyberpunk-Perle

Nachdem wir schon letzte Woche zwei richtig gute Spiele kostenlos bei Epic abholen konnten, geht es jetzt mit einem weiteren Hochkaräter weiter. Für wen sich die drei Spiele dieser Woche lohnen, erzählen wir euch hier.

Wie immer gilt: Um diese Spiele einzusacken, müsst ihr euch einfach nur mit eurem Account im Epic Game Store anmelden, die Shop-Seite der Spiele aufsuchen und könnt sie dann eurer Bibliothek hinzufügen. Die Spiele gehören dann für immer euch, ihr habt aber nur bis nächsten Donnerstag um 17:00 Zeit.

Gamedec

1:54 Gamedec - Im Cyberpunk-RPG wirkt sich fast jede Entscheidung aus

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Anshar Studios | Release: 16. September 2021 Zum kostenlosen Spiel

Das außergewöhnliche Rollenspiel Gamedec schicht euch ins Warschau des 22. Jahrhunderts, in dem virtuelle Welten den Menschen zur zweiten Heimat geworden sind. Konflikte und Probleme gibt es dort jedoch auch, weshalb eure Hilfe als Detektiv und Experte für diese Welten gebraucht wird.

Als Gamedec reist ihr in Iso-Perspektive durch die verschiedensten Welten, führt Ermittlungen und entwickelt euren Charakter mit neuen Fähigkeiten. Klassische Tabletop-RPGs nimmt sich das Spiel bewusst zum Vorbild: Euch stehen stets verschiedene Lösungswege offen, und eure Entscheidungen und Handlungen wirken sich auf die Geschichte und euren Charakter aus. Ihr sprecht mit NPCs, um an neue Informationen zu gelangen und kombiniert Fakten und Beweise, um eure Fälle zu lösen.

Im Test hatten wir viel Lob für das Cyberpunk-Detektivspiel übrig lediglich das Ende enttäuschte uns ein wenig:

37 36 Gamedec im Test Eine Liebeserklärung an echtes Rollenspiel!

Für wen geeignet? Wer Rollenspiele und tolle Krimi-Geschichten mag, nicht vor längeren Texten zurückschreckt und auch ohne viel Action Spaß haben kann, wird mit Gamedec sicher glücklich. Bonuspunkte gibt es, wenn ihr euch für Tapletop-Rollenspiele begeistern könnt.

First Class Trouble

1:12 First Class Trouble: Trailer stellt das mörderische Survival-Partyspiel vor

Genre: Partyspiel/Survival | Entwickler: Invisible Walls | Release: 8. April 2021 (Early Access), 2. November 2021 (vollständiger Release) Zum kostenlosen Spiel

Wenn ihr Among Us kennt, wisst ihr bereits, um was es in First Class Trouble geht: Sechs Spielerinnen und Spieler sind auf einem Raumschiff gefangen und müssen zusammenarbeiten um in neue Bereiche vorzudringen und einer mörderischen KI zu entkommen. Doch manche von ihnen sind in Wahrheit verkappte Roboter, die von der KI beauftragt den Fortschritt der anderen blockieren, und sie sogar umbringen können.

Kommuniziert wird dabei nur über Umgebungs-Voicechat. Vor jedem neuen Bereich könnt ihr außerdem darüber abstimmen, ob ihr einen eurer Mitmenschen für einen Roboter haltet und ihn über die Luftschleuse ins All schießen wollt. Als KI-Helfer müsst ihr also lügen was das Zeug hält. Wie ihr das am besten hinbekommt, haben wir uns von einem Psychologen verraten lassen:

8 13 Among Us, Werwolf, TTT Ein Psychologe erklärt, wie ihr richtig Mind Games spielt

Für wen geeignet? Am besten eignet sich First Class Trouble für euch, wenn ihr gerne mit anderen zusammen, oder gegen sie arbeitet und kein Problem damit habt, spielerisch zu lügen. Auf Steam raten viele Rezensenten davon ab, den Titel allein zu spielen, da die Gefahr groß sei auf toxische Spielerinnen und Spieler zu treffen, die euch den Spaß verderben. Am besten ist es, wenn ihr eine feste Freundesgruppe zur Verfügung habt.

Divine Knockout

Genre: Fighting Game | Entwickler: Red Beard Games | Release: 6. Dezember 2022

Eine etwas ungewöhnliche Kostenlos-Aktion hat sich noch in der letzten Minute dazu geschlichen. Divine Knockout ist ein 3D-Plattform-Fighter, bei dem es euer Ziel ist, mit euren Angriffen und Fähigkeiten den oder die Gegner von einer Plattform zu werfen. Ihr spielt hier als Götter aus verschiedenen Mythologien, wie etwa Thor oder Athena.

Die auf Epic verfügbare, kostenlose Version ist jedoch erst seit heute verfügbar und scheint sich von den bisher verfügbaren Editionen zu unterscheiden. Während die Inhalte nicht genauer beschrieben werden, ist es möglich, dass in der kostenlosen Version zu Beginn nur wenige Helden freigeschaltet sind. Weitere könnt ihr dann mit Echtgeld freischalten oder freispielen.

Für wen geeignet? Wenn euch der Grafikstil gefällt und ihr gerne Fighting Games spielt, lohnt sich vielleicht ein Blick in Divine Knockout. Auf Steam kommt das Spiel relativ gut an, es gibt aber auch Kritik an Balance und Technik.

Die kostenlosen Spiele von Epic gefallen euch diese Woche so gar nicht? Dann werdet ihr vielleicht im Steam-Sale fündig, wir haben einige der besten Angebote für euch herausgesucht.