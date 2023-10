Kostenlos bei Epic: Das neue Gratisspiel ist höllisch gut und passt perfekt zu Halloween

Nicht so ängstlich gucken, ruhig Blut. Wir verraten doch nur, was es kostenlos bei Epic abzustauben gibt.

Jede Woche präsentiert der Epic Games Store ein oder mehrere Spiele zum Nulltarif. Diese Woche, pünktlich zu Halloween, könnt ihr zwei spannende Titel kostenlos abstauben, die perfekt zur gruseligen Stimmung des bevorstehenden Feiertags passen.

The Evil Within 2

6:26 The Evil Within 2 - Test-Video zum Horror-Hit

Genre: Horror | Release: 13. Oktober 2017 | Entwickler: Tango Gameworks

In The Evil Within 2 schlüpft ihr erneut in die Rolle des Protagonisten Sebastian Castellanos, der sich auf eine beklemmende Reise begibt, um seine tot geglaubte Tochter zu retten. Drei Jahre nach den Ereignissen im Beacon Mental Hospital bekommt Sebastian von der mysteriösen Organisation MOBIUS eine zweite Chance, sein Kind zu retten.

Die düstere, verstörende Welt des Spiels ist im zweiten Teil eine Open World, bietet aber weiterhin eine nervenaufreibende, lineare Handlung. Falls ihr vor dem Download noch mehr Infos benötigt, warum The Evil Within 2 höllisch gut und eure Zeit wert ist - werft einen Blick in unseren Test!

Tandem: A Tale of Shadows

11:00 Tandem: A Tale of Shadows - Seht 11 Minuten exklusives Gameplay zum Rätsel-Mix

Genre: Puzzle-Adventure | Release: 21. Oktober 2021 | Entwickler: Monochrome Paris

Tandem: A Tale of Shadows entführt euch ins London des 19. Jahrhunderts, wo ihr die zehnjährige Emma und ihren treuen Teddybären Fenton steuert. Gemeinsam untersucht ihr das mysteriöse Verschwinden des berühmten Jungen Thomas Kane.

Durch ein einfallsreiches Gameplay, das den Wechsel zwischen zwei Charakteren in zwei Dimensionen (oben/unten & seitlich) sowie den Einsatz von Licht und Schatten ermöglicht, werden Rätsel gelöst und Plattform-Herausforderungen gemeistert.

Die außergewöhnliche Ästhetik des Spiels sowie die liebevoll gestaltete viktorianische Umgebung machen Tandem zu einem optisch hübschen Abenteuer, das sich perfekt für alle von euch eignet, die sich gerne ein düsteres, aber nicht allzu gruseliges Spiel zu Halloween einverleiben wollen.

Jetzt seid ihr gefragt: Worauf habt ihr dieses Halloween mehr Lust? Rätseln in Tandem: A Tale of Shadows oder doch lieber die volle Horrorschocker-Packung mit The Evil Within 2? Oder haltet ihr euch von eurem Computer fern, geht auf Kostümpartys oder schaut euch einen zur Jahreszeit passenden Horrorfilm auf der Couch an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!