Der Epic Games Store verschenkt diese Woche Echtzeitstrategie mit starker Story-Kampagne

Der Epic Games Store beschenkt euch diese Woche mit einem beliebten Echtzeit-Strategiespiel.

Es ist schon wieder Donnerstag, und damit steht nicht nur das Wochenende bald an, sondern auch ein neues Geschenk im Epic Games Store. Falls durch den baldigen Starfield-Release bei euch das Weltraumfieber ausgebrochen ist, gibt es diese Woche ein kostenloses Heilmittel. Ihr bekommt nämlich das Strategiespiel Homeworld: Deserts of Kharak geschenkt! Wir stellen euch den Titel kurz vor.

Was ist Deserts of Kharak?

9:26 Tolle Story-Kampagnen in Strategiespielen - 10 Empfehlungen für Singleplayer-Fans (Video) - 10 Empfehlungen für Singleplayer-Fans (Video)

Genre: Echtzeitstrategie | Release: Januar 2016 | Entwickler: Blackbird Interactive Zum kostenlosen Spiel

In diesem Echtzeitstrategiespiel mit Sci-Fi-Setting verschlägt es euch auf einen staubigen Wüstenplaneten. Ihr führt eine Expedition auf der Suche nach einer Anomalie an, und müsst eine Flotte aus Land- und Luftfahrzeugen kommandieren.

Unterwegs trefft ihr natürlich auf Widerstand, und müsst euer strategisches Können beweisen, um aus den Kämpfen siegreich hervorzugehen. Wichtig ist es etwa, durchdachte Entscheidungen bei der Rohstoffverwaltung, Flottenzusammenstellung und Forschung zu treffen, und in der Schlacht etwa das Terrain zu eurem Vorteil zu nutzen.

Deserts of Kharak konnte 2016 zwar nicht die Höhen seiner Vorgänger erreichen, überzeugte uns im Test aber mit seiner spannenden Geschichte. Ohne zu viel zu verraten: Erzählt wird hier die Vorgeschichte des ersten Homeworld. Als Rachel S'jet wollt ihr mit eurem Volk den Planeten verlassen und begebt euch deshalb auf eine lange Reise durch die Wüste.

Für wen geeignet? Wenn ihr Sand nicht mögt, kommt ihr in Deserts of Kharak vermutlich nicht sehr weit, da die Landschaften recht abwechslungsarm und öd sind. Wollt ihr aber auch mal in einem Strategiespiel eine gute Geschichte erleben, und die dichte Atmosphäre genießen, dann seid ihr hier richtig. Wer eine Herausforderung sucht, kann sich außerdem an Multiplayer-Gefechten versuchen.

Was haltet ihr vom neuen Geschenk im Epic Games Store? Wolltet ihr sowieso mal wieder ein Strategiespiel ausprobieren, oder habt ihr gerade richtig Lust auf ein Science-Fiction-Setting? Oder seid ihr weniger begeistert und hättet euch etwas anderes gewünscht? Was war bisher euer Lieblings-Gratisspiel? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!