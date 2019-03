Das letzte Homeworld erschien 2016 und Deserts of Kharak war zwar keineswegs schlecht, aber auch kein durchschlagender Erfolg. Es wäre also keine absurde Schlussfolgerung, dass da nichts mehr nachkommen wird - aber wie es aussieht eine falsche! Im Laufe eines Livestreams auf der PAX East erwähnte Publisher Gearbox die Serie schon kurz nach dem Auftakt und kündigte an, dass man eine Zukunft für die Marke baut.

Unklar blieb allerdings, welche Art von Spiel damit genau gemeint ist. Zynische Strategen könnten als erstes an ein Mobile-Spinoff denken, wie wir es schon bei vielen andere klassische Serien wie Command & Conquer oder Age of Empires erlebten. Optimisten dagegen könnten auf ein RTS hoffen, dass anders als Deserts of Kharak wieder im Weltraum spielt und damit zu der größten und wichtigsten Besonderheit der Serie zurückkehrt.

Die turbulente Geschichte von Homeworld

Das erste Homeworld erschien 1999 und stammte von Relic Entertainment, den späteren Machern von Dawn of War und Company of Heroes. Das Spiel war vielleicht kein Welterfolg, schuf sich mit dem einzigartigen Konzepts eines dreidimensionalen Weltraumspiels eine treue Fangemeinschaft. 2003 erschien der zweite Teil Homeworld 2 und danach wurde es zehn Jahre lang still um die Serie. Mit dem Untergang von Publisher THQ 2013 schien ihr Schicksal dann besiegelt.

Bis Gearbox die Rechte kaufte! Und die alten Teile mit einem der besten Remasters aller Zeiten neu auf den Markt brachte: Die Homeworld Remastered Collection ließ die Serie in überraschend eindrucksvollem neuen Glanz erstrahlen.

Der große Remaster-Boom (Plus-Podcast)

Es folgte mit Deserts of Kharak das erste neue Homeworld-Spiel seit über zehn Jahren. Seitdem setzte Gearbox nicht mehr nach - aber fertig sind sie mit der Serie wohl noch nicht! Nachdem der Publisher aber noch keinerlei konkrete Details oder überhaupt Spieletitel verriet, könnte es noch eine ganze Weile dauern, bis es weitergeht.