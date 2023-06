Kostenlos bei Epic: Ab sofort gibt's einen Rollenspiel-Geheimtipp mit D&D-Charme geschenkt

Im Gratis-Spiel bei Epic gibt's diese Woche auch ordentlich was auf die Lachmuskeln.

Heute ist Donnerstag, ihr wisst, was das heißt: Im Epic Store könnt ihr euch wieder ein neues Gratis-Spiel abholen, um es für immer in eurem Besitz zu haben (na ja, oder bis das Internet abgeschaltet wird). Diese Woche gibt es mit The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos einen Anwärter auf den kompliziertesten Spieletitel aller Zeiten.

Wir erklären euch in diesem Artikel, worum genau es in dem taktischen Fantasy-Rollenspiel geht. Wenn ihr es aber schon gar nicht mehr aushalten könnt und direkt zum Gratis-Spiel wollt, folgt nach einem kurzen Video der Direktlink in den Epic Store, versprochen!

1:05 The Dungeon Of Naheulbeuk - Der Trailer stellt die ungeschickten Helden vor

Genre: Taktik-Rollenspiel | Release: 17. September 2020 | Entwickler: Artefacts Studio Zum kostenlosen Spiel

Humor wird in The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (wirklich, sprecht diesen Namen dreimal schnell hintereinander aus!) großgeschrieben. Ihr führt eine Truppe verschiedener Helden tief in den namensgebenden Dungeon hinein und fechtet rundenbasierte Kämpfe aus. Der Clou besteht darin, dass eure tapferen Recken höchst tollpatschig sind, wodurch das Spielgeschehen alles andere als bierernst ist.

Für genug Abwechslung dürfte dank der über 100 verschiedenen Gegnertypen und zahlreicher Bosskämpfe ebenfalls gesorgt sein. Und der Clou sind ohnehin die teilweise zum Brüllen komischen Dialoge zwischen euren Helden. In unserem Test hatten wir dennoch einiges zu bemängeln, vor allem was die Balance und die deutsche Übersetzung anbelangt.

Die Steam-Community ist da deutlich positiver gestimmt: Von den 6.404 Rezensionen fallen stolze 88 Prozent positiv aus. Bemängelt wird hier meist das RNG, also die zufallsgenerierten Inhalte wie Items, während die Handlung und der Humor bestens wegkommen.

Seid euch dieser Kritik- und Lobpunkte also bewusst und ihr könntet mit The Dungeon of Naheulbeuk eine Zeit lang viel Spaß haben. Denkt dran: Reinspielen kostet ja eh nichts!

Habt ihr The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (das war das letzte Mal, juhu!) bereits gespielt und wenn ja, wie viel Spaß hattet ihr mit dem Spiel? Könnt ihr die positiven Rezensionen auf Steam nachvollziehen oder gehört ihr zu der ebenfalls nicht gerade kleinen Fraktion, die von dem Spiel abrät? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!