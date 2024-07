Kostenlos bei Epic: Diese Woche kommen Luftkampf-Fans voll auf ihre Kosten

Ran an den Kraken - in The Falconeer legt ihr euch in spektakulären Luftkämpfen u.a. mit fiesen Seemonstern an.

Wer Luftkämpfe liest, der denkt zunächst sicher an spektakuläre Dogfights aus Flug-Simulationen wie Ace Combat, Project Wingman oder DCS World. Damit hat das aktuelle Gratisspiel der Woche bei Epic Games allerdings wenig zu tun.

Statt mit Flugzeugen kämpft ihr in The Falconeer nämlich auf einem Falken. Und damit ist nicht etwa Han Solos sagenumwobener Millennium Falke aus Star Wars gemeint, sondern ein echter Greifvogel. Wir stellen euch Titel vor.

Das Gratisspiel der Woche: The Falconeer

1:49 The Falconeer - Spielszenen aus dem Luftkampf-RPG

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Tomas Sala | Release: November 2020

The Falconeer ist ein Solo-Projekt des niederländischen Entwicklers Tomas Sala, den Rollenspiel-Fans vielleicht für seine Skyrim-Mod Moonpath to Elsweyr kennen könnten. Mit dem Elder-Scrolls-Universum hat The Falconeer allerdings wenig zu tun.

The Falconeer spielt in einer Fantasy-Welt namens »Großer Ursee«, die mit vielen Bestien, rivalisierenden Fraktionen sowie über- und unterirdischen Geheimnissen gespickt ist. Hier schlüpft ihr in die Rolle eines Falconeers, einem mächtigen Krieger der Lüfte, der durch die Welt zieht, um Streitigkeiten zu lösen und Geheimnisse zu lüften.

Auf dem Rücken eines majestätischen Kriegsvogels legt euch in atemberaubenden Luftkämpfen mit Piraten, Kraken und andere Bedrohungen an. Ach ja: Euer Falke kann Laser schießen. Mit verdienten Splittern könnt ihr euren Vogel aufwerten und an euren individuellen Spielstil anpassen - ein bisschen Rollenspiel ist also auch dabei.

Für seinen künstlerischen Ansatz war The Falconeer 2021 sogar für einen BAFTA-Award der britischen Film-Acadamy nominiert. Als technisches Grundgerüst dient dem Spiel die Unity-Engine.

Übrigens: Mit Bulwark: The Falconeer Chronicles hat das Spiel dieses Jahr sogar einen Aufbaustrategie-Ableger erhalten. Wie der sich spielt, erfahrt ihr in unserem Test von Kollege Reiner Hauser:

Welche Spiele sind sonst noch gratis?

Der Vollständigkeit halber wollen wir euch nicht vorenthalten, dass es auch bei GOG, dem Spielemarktplatz von CD Projekt, eine permanente Auswahl an Gratistiteln gibt, darunter unter anderem die beiden ersten The-Elder-Scrolls-Teile Daggerfall und Arena. Vor allem für Fans von Retro-Games lohnt es sich, hier regelmäßig reinzuschauen.

Zeitlich begrenzt gibt es bei GOG zudem aktuell das Action-Adventure The First Templar in der Special Edition abzuholen. Darin folgt ihr den Abenteuern eines Tempelritters und einer der Ketzerei bezichtigten Edeldame auf ihrer Suche nach dem Heiligen Gral.

Ist das schon alles?

Mit den Gratisspielen war es das für diese Woche zwar schon - dafür haben wir aber eine andere wahrhaft großartige Möglichkeit für euch, wie ihr mit möglichst wenig Geld an viele tolle Spiele kommen könnt. Denn seit einigen Tagen läuft auf Steam der große Summer Sale mit vielen superstarken Rabatten.

Zwölf besonders günstige Empfehlungen hat der Kollege Daniel Hartmann für euch in einem praktischen Sammelartikel zusammengestellt:

Mehr rund um Epic und aktuelle Gratisspiele erfahrt ihr in der obigen Linkbox. Sollte diese Woche kein passendes Gratisspiel für euch dabei gewesen sein, dann schaut doch einfach nächste Woche wieder bei uns vorbei, wenn das nächste Spielegeschenk eintrudelt.

Was haltet ihr vom aktuellen Gratisspiel bei Epic? Kanntet ihr The Falconeer bereits? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!