Nachdem der Januar bereits gut vorgelegt hat, wird es im Februar 2021 wieder neue Spiele im Xbox Game Pass für PC geben. Insgesamt vier Neuzugänge sind bereits bestätigt. Dazu zählt unter anderem das sehr originelle The Falconeer.

Wir haben natürlich alle wichtigen Infos zu den Spielen im Februar 2021 für euch gesammelt. Außerdem verraten wir euch, welche Spiele das Monats-Abo bald verlassen.

Ghost of a Tale

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 13. März 2018

Im Game Pass ab: 4. Februar 2021

Hier geht's zum GameStar-Test von Ghost of a Tale

In Ghost of a Tale müsst ihr vor allem schleichen. Und zwar in der Rolle der kleinen Maus Tilo durch eine gefährliche, von Ratten regierte und sehr detaillierte, mittelalterliche Welt. Dass ihr dabei zahlreiche Hindernisse überwinden müsst, ist klar. Dazu zählen unter anderem Gegner wie etwa eine Krabbe, die aufgrund der kleinen Größe von Tilo gigantisch wirkt.

So erledigt ihr zahlreiche Quests, für die ihr etwa bestimmte Gegenstände klaut, oder auch Schlüssel für neue Gebiete finden müsst. Dank eines Ausrüstungssystems könnt ihr zudem eure Charaktereigenschaften anpassen. Denn jedes Stück angelegter Kleidung gibt euch andere Boni.

Project Winter

Genre: Survival

Release: 23. Mai 2019

Im Game Pass ab: 4. Februar 2021

Project Winter mischt Survival mit Gesellschaftsspielen wie etwa Die Werwölfe von Düsterwald. Eure Gruppe aus insgesamt acht Spielern muss überleben. Allerdings befinden sich zwei Verräter unter ihnen, die genau dieses Ziel sabotieren wollen. Among Us lässt grüßen!

Entsprechend steht neben dem eigentlichen Survival-Aspekt auch Verrat und Täuschung im Mittelpunkt des Gameplays. Zahlreiche Kommunikations-Tools machen das Geschehen spannender. Mit Funkgeräten können sich die Verräter beispielsweise ganz privat miteinander absprechen und Pläne aushecken.

The Falconeer

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 10. November 2020

Im Game Pass ab: 4. Februar 2021

The Falconeer lässt euch klassische Singleplayer-Dogfights in der Luft erleben. Mit einer Besonderheit: Ihr steuert kein Flugzeug, sondern ein gepanzertes Luftreittier aus der Third-Person-Ansicht, mit dem ihr das frei zugängliche Fantasy-Gebiet »Großer Ursee« erkundet, in dem ihr auch so manches Geheimnis entdecken könnt.

Rollenspiel-typisch dürft ihr zudem unterschiedliche Klassen spielen, die alle über ihre eigenen Statistiken, Waffen und auch Reittiere verfügen. Gewinnt ihr Kämpfe und schießt Quests ab, könnt ihr die zudem verbessern.

Ihr erhaltet zudem nicht nur Zugriff auf das Hauptprogramm, sondern auch den DLC »The Hunter«.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age

Genre: JRPG

Release: 1. Februar 2018

Im Game Pass ab: 11. Februar 2021

Hier geht's zum GameStar-Test von Final Fantasy 12: The Zodiac Age

Final Fantasy 12 dreht sich um das Königreich Ivalice, in dem die Nation der unterdrückten Dalmasca einen Freiheitskampf gegen das archadianische Imperium führt. Dadurch schlägt das Spiel einen wesentlich ernsthafteren Kurs ein, als noch Final Fantasy X.

Während das Original bereits im Jahr 2006 für die Playstation 2 erschien, folgte 2018 das Remake namens The Zodiac Age, das es auch auf den PC schaffte. Zu den Verbesserungen zählen nicht nur eine bessere Grafik und Unterstützung für 60 FPS, sondern auch eine aufgebohrte Kampfmechanik.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Am 15. Februar 2021 verschwindet gleichzeitig auch ein PC-Spiel aus dem Xbox Game Pass.

Eine komplette Liste aller Spiele des Xbox Game Pass für PC sowie alle Infos zum Spiele-Abo findet ihr in unserer FAQ. Natürlich halten wir euch auch im Februar wieder über alle Neuzugänge auf dem Laufenden!