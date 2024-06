Mega-Leak bei Epic: Neues Turok, PC-Port von Red Dead Redemption und The Last of Us 2

Beim Steam-Konkurrenten Epic sorgt derzeit ein Datenleck für Wirbel. Denn am vergangenen Montag ging das auf den Webshop spezialisierte Analysetool EpicDB an den Start, das auf die Datenbanken von Epic zugreift - und prompt dutzende bislang unveröffentlichte Spiele enthüllte, deren Namen noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Wir haben die wichtigsten Infos.

Welche Spiele stecken in dem Leak?

Die Liste der geleakten Spiele fällt umfangreich aus und beinhaltet einige hochkarätige Namen. Zwar sind die meisten Titel in der Datenbank unter Codenamen gelistet, doch brauchten findige User auf Reddit nicht lange, die dahinter verborgenen Titel zu entschlüsseln.

So findet sich auf der Liste unter anderem das Projekt namens Semla , das von Entwickler Rockstar Games stammt. Vergleicht man dessen veranschlagte Dateigröße mit der PS4-Version von Red Dead Redemption 1, liegt der Schluss nahe, dass es sich hier um den vermuteten PC-Port handelt.

10:45 Die Rückkehr von Red Dead Redemption ist ein Witz, aber inzwischen leider auch typisch Rockstar

Dieser war bereits vor einigen Wochen auch in einem Eintrag im Launcher von Rockstar aufgetaucht und kann damit als bestätigt gelten. Das gilt aber auch für alle anderen gelisteten Titel: Da der vorliegende Leak direkt aus der Datenbank von Epic selbst stammt, sind die Informationen zu 99,9 Prozent als gesichert zu betrachten.

Von Zombies und Dinos

Ein weiterer interessanter Eintrag in der Liste ist das Projekt Utah , das derzeit bei Sony Interactive Entertainment entsteht. Dahinter verbirgt sich wenig überraschend die PC-Version von The Last of Us 2, denn der Handlungsort des Spiels liegt im gleichnamigen US-Bundesstaat.

Ein Releasedatum dafür wurde bisher nicht angekündigt. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass die Veröffentlichung terminlich möglichst mit der 2. Staffel der zugehörigen Serie zusammen fallen soll.

Ebenfalls auf der Liste der geleakten Spiele stehen Bioshock 4, das momentan unter dem Codenamen Parkside entwickelt wird und ein neues Turok. Für die jüngeren unter euch: Das war eine Serie von First-Person Shootern mit Dinos, die in den frühen 2000ern erschien.

24:59 Bringt endlich Turok zurück, aber mit cooler Next-Gen-Grafik!

Ob es sich bei dem kommenden Turok-Spiel um ein Remake oder einen grundlegend neuen Titel handelt, ist bislang leider nicht bekannt. Entwickelt wird das Spiel beim Studio Saber Interactive. Dort ist ebenfalls das Remake zum Rollenspiel-Klassiker Knight of the Old Republic gelistet, das momentan nun schon seit fünf Jahren in der Entwicklungshölle schmort.

Einige andere Codenamen ließen sich zwar nicht entschlüsseln, hören sich aber so abgedreht an, dass wir sie mit euch teilen möchten: So arbeitet Sega aktuell unter anderem an den Projekten CurlyWurly und Croquembouche . Bei Ubisoft stößt man hingegen auf den lecker anmutenden Arbeitstitel Puffpastry . Bei Butterkaka von Square Enix dürfte euch der Appetit allerdings wieder vergehen.

Wenn ihr selbst einen Blick auf die Liste der geleakten Titel werfen wollt, könnt ihr sie in diesem Reddit-Thread finden.

Wie reagierte Epic?

Intern muss die Panik bei Epic am Montag groß gewesen sein. Das Analysetool EpicDB wurde innerhalb eines einzigen Tages abgeschaltet. Außerdem folgte offenbar ein Update für die interne Produktdatenbank. Durch einen Sprecher ließ das Unternehmen mitteilen:

Wir haben in der vergangenen Nacht ein Update veröffentlicht, sodass Tools von Drittanbietern keine neuen, unveröffentlichten Produkttitel aus dem Katalog des Epic Games Store mehr aufdecken können.

Der Schaden ist allerdings angerichtet. Denn rückgängig machen lässt sich so ein Leak nicht. Nun bleibt abzuwarten, wie viele der aufgedeckten Titel tatsächlich in nächster Zeit angekündigt werden.