Kostenlos bei Steam & Epic: Ganze 11 Spiele & DLCs gibt's am Wochenende gratis

Das erste und einzige WH40k-4X-Strategiespiel gibt's kostenlos zum Behalten.

Das lange Wochenende steht vor der Tür! Wie gut, dass ihr genau jetzt auf Steam und Epic geradezu mit kostenlosen Spielen und DLCs geflutet werdet. Wie immer gilt: Einige davon könnt ihr für immer behalten, andere nur eine begrenzte Zeit spielen.

Highlight der Woche: Warhammer 40,000: Gladius

0:57 Gladius: Relics of War - Ankündigungstrailer zum neuen Warhammer-40K-Strategiespiel

Genre: 4X-Strategie | Entwickler: Proxy Studios | Kostenlos sichern & behalten bis: 1. Juni (Steam)

Ihr mögt 4X-Strategie à la Civilization und vom düsteren Warhammer-40k-Universum bekommt ihr nicht genug? Dann dürfte Gladius genau das richtige Spiel für euch sein, denn der Titel ist das erste und bislang einzige 4X-Spiel

Denn hier könnt ihr als Anführer von Space Marines, Orks, Necrons und anderer Völker Armeen aufbauen, neue Technologien erforschen und euer Imperium ausweiten, ganz so, wie man es von Civ kennt.

Es gibt allerdings einen großen Unterschied: Statt Zeit mit Handel und Diplomatie zu verbringen, gibt’s in Gladius nur Krieg oder Frieden – weniger Schnacken, mehr Kämpfen und Erobern.

Bei den Spielern auf Steam kommt das Strategiespiel von 2018 übrigens gut an, 83 Prozent der Wertungen von Spielerinnen und Spielern fallen positiv aus und auch in unserem Test gibt's eine ordentliche Wertung:

Warhammer 40.000: Gladius Test: Civilization trifft auf 40K von Stefan Köhler

Weitere Gratisaktionen der Woche

Kostenlose Spiele

Fallout: New Vegas: Im Epic Store könnt ihr gerade eines der besten Fallout-Spiele inklusive sämtlicher DLCs bekommen.

Kostenlos sichern & behalten bis: 1. Juni (Epic Store)

Solasta: Crown of the Magister: Das klassische Rollenspiel basiert auf dem Dungeons&Dragons-Regelwerk und liefert ein hervorragendes Kampfsystem. Mit einer Spielzeit von 30 bis 40 Stunden wird's mit dem Durchspielen am Gratis-Wochenende aber knapp.

Kostenlos spielbar bis: 1. Juni (Steam)

PLUS 9:17 Solasta hört sich für Rollenspieler fast schon zu gut an

Project Winter: Hier weht ein Hauch von Among Us durch die eiskalte Arktis - in der tiefsten Tundra kämpfen acht Spieler ums Überleben, allerdings wird die Gruppe von zwei Verrätern unterwandert, die es zu finden gilt.

Kostenlos spielbar bis: 1. Juni (Steam)

Squad: In diesem auf Realismus getrimmten Militär-Shooter kämpfen bis zu 100 Spieler gegeneinander. Allein für die geniale Star-Wars-Mod Galactic Contention lohnt sich hier ein Blick!

Kostenlos spielbar bis: 1. Juni (Steam)

1:07 Squad: Der realistische Militär-Shooter feiert mit viel Stimmung 3 Millionen Verkäufe

Hue: In diesem Rätsel-Plattformer dreht sich alles darum, die Welt mit Farben zu verändern.

Kostenlos sichern & behalten bis: 8. Juni (Steam)

Kostenlose DLCs

Dirt Rally 2.0: Das Rennspiel von Codemasters gilt immer noch als das beste seiner Art und eignet sich für alle, die gerne durch Matsch, Schnee und Wüste fahren. Das Spiel selbst ist nicht kostenlos, Besitzer können sich aber ganze vier DLCs für zusätzliche Strecken (Deutschland, Schweden, Finnland, Wales) dauerhaft sichern.

Kostenlos sichern & behalten bis: 29. Mai (Steam)

World of Warships: Zum Abschluss gibt's noch einmal Warhammer 40k. Für das Multiplayer-Kriegsschiff-Spiel gibt's Tarnungen, mit denen ihr eure Schiffe bepinseln könnt - im Look der Orks, des Chaos, der Imperialen Flotte und der Black Templars.

Kostenlos sichern & behalten bis: 1. Juni (Steam)

So, jetzt seid ihr gefragt: Werdet ihr eines der kostenlosen Spiele ausprobieren oder zumindest mitnehmen? Falls ja, welches? Schreibt es uns in die Kommentare! Und wenn ihr das lange Wochenende mal nicht vor dem Rechner hockt, sei euch das natürlich ebenfalls gegönnt!