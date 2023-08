Kostenlos bei Steam, Epic und Co.: Diese 4 Spiele sind am Wochenende gratis

Fantasy, Sci-Fi oder Zombies, sucht es euch dieses Wochenende aus!

In Köln findet aktuell die gamescom statt und erlaubt es tausenden Gästen, in den Messehallen bereits veröffentlichte und sich noch in der Entwicklung befindliche Spiele auszutesten. Wenn ihr daheim geblieben seid, aber trotzdem ein wenig herumprobieren wollt, lohnen sich zu diesem Zweck vor allem zeitweise kostenlose Spiele.

Wir sammeln an dieser Stelle viele Spiele, die ihr dieses Wochenende auf Steam, bei GOG und im Epic Store komplett gratis spielen dürft. Legen wir los!

Highlight der Woche: State of Decay 2

5:30 State of Decay 2 - Test-Video zum Open-World-Zombiespiel - Test-Video zum Open-World-Zombiespiel

Genre: Action | Entwickler: Undead Labs | Release: 22. Mai 2018 | Kostenlos spielbar bis: 28. August (Steam)

Gleich vorweg: Ja, State of Decay 2 ist kein perfektes Spiel. Weit davon entfernt sogar, es ist eher ... etwas kantig. Allerdings kann man mit dieser Zombie-Open-World trotzdem einen Haufen Spaß haben. Zumindest wenn man nicht die größten Erwartungen darin setzt und vor allem, wenn man es wie an diesem Wochenende kostenlos spielen darf.

State of Decay 2 liefert eine einzigartige Mischung aus Rollenspiel, Survival und Strategie und sorgt mit seinen wechselbaren Spielcharakteren und der Aussicht auf permanentes Ablegen für ein durchaus spannendes Spielgefühl. Man hat ein wenig den Eindruck, hier sein ganz eigenes The Walking Dead zu inszenieren, in dem eure eigens zusammengestellte Truppe aus Überlebenden ihren Platz in der Welt sucht und gelegentlich jemand durch Leichtsinn oder Pech auch mal zu Zombiefutter wird.

State of Decay 2 bietet sogar einen Multiplayer-Modus. Nutzt das gratis Wochenende also am besten aus, um mit ein paar Freunden auf Survival-Tour zu gehen.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

For The King

Nach dem Tod des Königs wendet sich die Königin an alle tapferen Bürger, um sich einer großen Bedrohung entgegenzustellen. Ihr antwortet diesem Ruf und werft euch in ausgeklügelte Rundenkämpfe, während ihr eine in jedem Durchgang neu generierten Spielwelt durchquert und allerlei Abenteuer erlebt. Die perfekte Vorbereitung auf den mit Spannung erwarteten Nachfolger.

Kostenlos spielbar bis: 28. August 2023 (Steam)

1:00 For The King - Release-Termin und Gameplay im Trailer

Homeworld: Deserts of Kharak

Wie die Vorgänger zählt auch Deserts of Kharak zum Genre der Echtzeitstrategie - mit einem entscheidenden Unterschied. Dieses Spin-Off spielt nicht im Weltraum, sondern auf der Planetenoberfläche von Kharak. Statt Raumschiffe kommandiert ihr also Panzer und Infanterie herum. In Sachen Stimmung und Schlachtenchaos steht der Ableger den Vorgängern aber in nichts nach.

Kostenlos sichern & behalten bis: 31. August 2023 (Epic)

Drekirökr - Dusk of the Dragon

Eine Menge an Drekirökr wird viele Leute da draußen abschrecken. Allen voran der gelinde gesagt umständliche Titel, den ich bitte nie wieder abtippen möchte. Aber auch, weil das Spiel aussieht, als wäre es vor 20 Jahren auf dem Gameboy erschienen. Es hat sogar noch eine 4:3-Auflösung. Genau das macht es aber wiederum so besonders. Ein echter Tipp für Fans von klassischen Retro-Rollenspielen.

Kostenlos sicher & behalten bis: Wird auf GOG dauerhaft verschenkt.

Was ist eure Meinung zu den kostenlosen Spielen für dieses Wochenende? Ist etwas dabei, dass ihr euch auf jeden Fall ansehen werdet oder seid ihr nicht überzeugt? Haltet ihr euch derzeit in Köln auf der gamescom auf oder verfolgt ihr die große Messe lieber ganz gemütlich aus den heimischen vier Wänden? Schreibt es uns in den Kommentaren!