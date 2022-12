Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende erwartet euch ein Shooter-Fest!

Wie jeden Freitag gibt's auch heute wieder die Übersicht über alle aktuellen Gratis-Spiele bei Steam und im Epic Store bei uns. Und wenn ihr euch selbst als Shooter-Fan bezeichnet, dürft ihr euch freuen, denn es warten gleich drei Free Weekends auf euch.

Wie immer gilt bei allen Gratis-Aktionen: Einige Titel dürft ihr für begrenzte Zeit ausprobieren, andere für immer behalten, wenn ihr sie euch jetzt rechtzeitig sichert.

Highlight der Woche: Battlefield 2042

2:08 Battlefield 2042 zeigt erstes Gameplay zu Season 3 mit dem neuen Railgun-Panzer

Genre: Shooter | Entwickler: DICE | Kostenlos spielbar bis: 5. Dezember, 19 Uhr

Battlefield 2042 hatte einen unfassbar schwierigen Start, der von unzähligen technischen Problemen überschattet wurde - viele Fans forderten sogar, dass der Entwickler den Shooter umgehend wieder einstampft.

Stattdessen hat DICE nun über ein Jahr am neuesten Battlefield gefeilt und viele Verbesserungen geliefert: Neue und überarbeitete Karten, verbesserte Animationen, zusätzliche Spezialisten und Waffen sowie natürlich haufenweise Bugfixes sollen für ein deutlich runderes Spielerlebnis sorgen.

Wie gut die Änderungen der letzten 12 Monate wirklich letztlich sind, erfahrt ihr im Nachtest:

Battlefield 2042 Test-Update: In 12 Monaten hat sich viel verändert - aber nicht überall

Kürzlich ist Season 3 von BF 2042 gestartet: Euch erwartet hier nicht nur ein Battle Pass mit über 100 Belohnungen, sondern auch ein extrem cooler Railgun-Tank, der mit seinem Belagerungsmodus ein wenig an die Panzer aus Starcraft erinnert.

Alle wichtigen Infos zu Season 3 findet ihr übrigens in unserer Übersicht:

Season 3 von Battlefield 2042 ist da Alle Infos zu neuen Inhalten, Game Pass Release und mehr

Weitere kostenlose Spiele

Rainbow Six Siege: Der Multiplayer-Shooter hat mit seinem neusten Update Operation Solar Raid viele Neuerungen verpasst bekommen, unter anderem sind jetzt Crossplay und Cross-Progression verfügbar.

Kostenlos spielbar bis: 8. Dezember, 19 Uhr (hier geht's zum Download)

Hell Let Loose: Dieser Hardcore-Shooter lässt euch massive 50-gegen-50-Schlachten im Zweiten Weltkrieg schlagen. Macht euch aber darauf gefasst, dass in jeder zweiten Partie irgendjemand das Lied Erika über den integrierten Voice Chat abspielt.

Kostenlos spielbar bis: 4. Dezember, 19 Uhr (hier geht's zum Download)

Fort Triumph: Das Strategiespiel verbindet die Erkundung und den Basisbau der beliebten Heroes of Might & Magic-Serie mit rundenbasierten Taktikkämpfen à la XCOM.

Kostenlos sichern und behalten bis: 8. Dezember, 17 Uhr (hier geht's zum Download)

1:38 Fort Triumph vereint XCOM und Heroes of Might & Magic im Trailer

RPG in a Box: Wenn ihr schon immer ein eigenes Spiel entwickeln wolltet, aber überhaupt keine Erfahrung mit Programmiersprachen habt, könnt ihr mit diesem Werkzeug eure ersten Schritte als angehender Game Dev tun.

Kostenlos sichern und behalten bis: 8. Dezember, 17 Uhr (hier geht's zum Download)

Witch It: In diesem Multiplayer-Versteckspiel tretet ihr als Jäger oder Hexe an. Die Jäger müssen die Hexen aufspüren und einfangen, während diese sich in allerlei Sachen verwandeln können, um sich der Umgebung anzupassen und nicht aufzufliegen.

Kostenlos spielbar bis: 8. Dezember, 19 Uhr (hier geht's zum Download)

4:40 Witch It - Video-Special zum DCP-Gewinner "bestes deutsches Spiel 2018"

Secret Neighbor: Das Multiplayer-Spin-Off von Hello Neighbor erinnert an eine Mischung aus Dead by Daylight und Among Us. Fünf Kinder wollen den mysteriösen Keller des Nachbarn erreichen, doch eines der Kinder ist genau dieser Nachbar in Verkleidung - und muss sie natürlich daran hindern.

Kostenlos spielbar bis: 8. Dezember, 19 Uhr (hier geht's zum Download)

