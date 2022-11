Kostenlos bei Epic: Diesmal mit Star Wars in Topform

Epic packt mal wieder das teure Geschenkpapier aus: Diese Woche gibt's ein starkes Spiel der Marke Star Wars gratis. Und zwar Star Wars: Squadrons, das 2020er Weltraum-Flugspiel, das eure virtuellen Hintern in coole X-Flügler, Tie-Jäger und Konsorten setzt.

Wie lange Zeit? Die Aktion läuft vom 24. November bis 1. Dezember 2022 um jeweils 17:00. Wenn ihr euch Star Wars: Squadrons in dieser Zeit sichert, dürft ihr es dauerhaft behalten. Ein Konto im Epic Games Store ist Voraussetzung.

Wie gewohnt leiten wir euch nicht nur zum Gratisspiel weiter, sondern ordnen auch gleich ein, welcher Spielertyp vor Freude Loopings fliegen und wer eher gelangweilt den Schubregler zurückziehen dürfte.

Darum geht's in Star Wars: Squadrons

Wenn ihr erfahren wollt, was wir von dem Spiel halten, schaut am besten unser Testvideo. Für uns gehört es klar zu den Highlights unter den neueren Star-Wars-Spielen:

14:42 Star Wars: Squadrons - Test-Video zur Weltraum-Action

In Star Wars: Squadrons fliegt ihr nicht planlos durch den luftleeren Raum, sondern folgt einer durchchoreografierten Handlung und Missionen. Und zwar in erster Linie für Einzelspieler in der Kampagne.

Da ballert ihr euch auf der einen Seite im X-Wing durch Schwärme von imperialen Tie-Fightern und schaltet die Geschütze von Sternenzerstörern aus. Und ihr setzt euch auch in die Cockpits des Imperiums, um den Krieg der Sterne auch aus dem Blickwinkel der Dunklen Seite zu erleben.

Obendrauf gibt's ein kleines Multiplayer-Paket: Ihr könnt euch gegen Teams aus anderen Spielern Dogfights liefern. Oder ihr zieht in den Flottenkämpfen ins Gefecht, um das riesige Schlachtschiff des gegnerischen Teams zu zerstören.

Mehr Details lesen? Hier findet ihr unseren Test zu Squadrons:

554 41 Star Wars: Squadrons im Test So geht Singleplayer!

Für wen interessant?

Auch wenn ihr in großen Open-World-Weltraumspielen zu Hause seid, muss Star Wars: Squadrons nicht zwangsläufig euren Geschmack treffen. Anders als beispielsweise beim sehr frei angelegten Elite Dangerous spielt ihr in Squadrons in klar gezogenen Missionsgrenzen. Ihr müsst viel Handlung mitnehmen, die euch durch die blitzlichtgewitternden Raumschlachten leitet.

Wer dagegen gerade dafür ein Herz hat, sollte sich das neue Gratisspiel auf jeden Fall genauer anschauen. Schlägt obendrein noch ein Herz für Star Wars in eurer Brust, dann umso mehr.

Wollt ihr's selbst rausfinden? Hier geht's zum gratis Star Wars: Squadrons im Epic Store:

Hat Epic in dieser Woche euren Geschmack getroffen? Habt ihr das Spiel gar schon gespielt und könnt Lesern eure Erfahrungen mitteilen? Schreibt es gerne in die Kommentare!