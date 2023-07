Kostenlos bei Epic: Ab jetzt gibt's eins der besten MMOs für Singleplayer-Fans geschenkt

Im Epic Store gibt es wieder zwei Spiele auf ein Mal.

Wochen kommen und gehen, aber Epics Spielegeschenke bleiben dauerhaft im Account. Zumindest, wenn ihr sie euch sichert, solange sie angeboten werden. Diese Woche dürfte sich besonders für MMO-Fans lohnen.

Epic Games verschenkt nämlich The Elder Scrolls Online, das sich neben dem Multiplayer-Aspekt auch für Singleplayer-Fans eignet. Es lässt sich nämlich problemlos solo zocken. Außerdem gibt's mit Murder by Numbers einen farbenfrohen Genremix gratis. Wir stellen euch beide Spiele kurz vor.

Wie lange habe ich Zeit? Die Aktion läuft vom 20. bis 27. Juli um jeweils 17:00. Wer in dieser Zeit zuschlägt, darf die Spiele behalten. Ein Konto im Epic Store ist Voraussetzung.

The Elder Scrolls Online

Worum geht's?

The Elder Scrolls Online dürfte den Meisten ein Begriff sein: Es ist der MMO-Ableger der bekannten Rollenspiel-Serie und lässt euch Tamriel erkunden, Dungeons und Welt-Events abschließen und im Stil von WoW eure Charaktere leveln. Über die Jahre erschienen zudem etliche DLCs und Erweiterungen, zuletzt Necrom:

2:19 Elder Scrolls Online: Im Trailer zur Necrom-Erweiterung seht ihr die neue Arcanisten-Klasse

Für wen geeignet?

Ihr trefft in der Open World viele andere Spielerinnen und Spieler, könnt die Story und meisten Inhalte aber auch als Einzelspieler erleben. Wer Lust auf die typischen MMO-Mechaniken hat und zudem gern Skyrim und Oblivion zockt, könnte mit Elder Scrolls Online lange Freude haben.

Murder by Numbers

Worum geht's?

Murder by Numbers ist ein bunter Detektivkrimi, in dem ihr als frisch gefeuerte Schauspielerin des Mordes an eurem Chef beschuldigt werdet. Zusammen mit einem ausrangierten Roboter löst ihr Rätsel-Minispiele, befragt Zeugen und wascht so hoffentlich euren Namen wieder rein.

Murder by Numbers - Screenshots ansehen

Für wen geeignet?

Wer gerne rätselt, einer spannenden Geschichte folgt und überzeichneten Anime-Charakteren etwas abgewinnen kann, sollte sich Murder by Numbers mal genauer anschauen. Zudem können Freunde von fragwürdigem Humor auf ihre Kosten kommen.

Und? War diese Woche ein Gratisspiel für euch dabei? Welchen der beiden Titel habt ihr euch geschnappt und warum? Oder tütet ihr sowieso jedes Spielegeschenk ein, unabhängig davon, ob ihr vorhabt, es wirklich zu spielen? Wie groß ist euer Pile of Shame Epic Edition auf diese Weise schon angewachsen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!