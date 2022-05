Im Epic Store gibt's jetzt drei Shooter-Meilensteine kostenlos

Wieder ist eine Woche rum, wieder zieht Epic Games die Spendierhosen an: Diese Woche dürft ihr euch BioShock: The Collection kostenlos schnappen. Damit erwarten euch drei echte Meilensteine, was Storytelling und Atmosphäre im Shooter-Genre betrifft.

Wie lange läuft die Aktion? Ihr könnt euch BioShock: The Collection zwischen dem 26. Mai (seit 17 Uhr) und 2. Juni 2022 (bis 17:00 Uhr) kostenlos sichern. Fügt ihr das Spiel in diesem Zeitraum eurer Bibliothek hinzu, gehört es dauerhaft euch. Ein Konto bei Epic ist dafür Voraussetzung.

Wollt ihr mehr zum aktuellen Geschenk erfahren? Was Maurice Weber anno 2016 zur BioShock Collection loswerden musste, lest ihr hier:

Darum geht's in BioShock

Die BioShock Collection legt BioShock, BioShock 2 und den dritten Serienteil BioShock: Infinite neu auf. Dabei erhalten die beiden älteren Titel sogar ein Remaster. Außerdem sind die Einzelspieler-Addons enthalten.

BioShock schreibt Atmosphäre und Erzählung groß: In den beiden ersten Spielen geht ihr in der Unterwasserstadt Rapture auf Erkundungstour, wo sich die Elite der besten Denker vor den dystopischen Auswirkungen einer Katastrophe verschanzt.

Shooter mit Extras: Das Gameplay ist überwiegend klassische Ego-Shooter-Kost, aber auch mit dem ein oder anderen Kniff versehen. Zum Beispiel nutzt ihr Plasmide, die im Prinzip wie mächtige Zaubersprüche funktionieren.

Fast alles neu für Teil 3: Der dritte Teil BioShock: Infinite bricht dagegen mit vielen Traditionen der Reihe. Ihr bewegt euch nicht mehr durch Rapture, sondern durch die scheinbar utopische Wolkenstadt Columbia, die sich bei genauerem Hinsehen als finsterer Albtraum entpuppt.

Ihr ballert, nutzt neue Kräfte und schwingt euch über persönliche Schwebebahnen zwischen den riesigen Plattformen der Stadt hin und her. Und ihr könnt euch zudem auf die bezaubernde Elizabeth verlassen, die euch immer wieder aus der Patsche helfen wird.

Unser Testvideo zu BioShock Infinite von 2013 schaut ihr hier:

Für wen geeignet?

Die meisten leidenschaftlichen Spieler dürften wissen: BioShock gehört zu den ganz großen Namen im Shooter-Sektor. Wir können Fans von Einzelspieler-Action wärmstens empfehlen, BioShock eine Chance zu geben.

Wie sich die Remaster im Vergleich mit den Originalen schlagen, zeigt unser Video:

Falls euch die älteren Teile (2007, 2010) trotz Remaster zu angestaubt sind, könnt ihr sogar direkt mit Infinite (2013) einsteigen, ohne bei der Geschichte mit großen Wissenslücken kämpfen zu müssen. Der dritte Teil funktioniert also auch für sich alleine.

Hat Epic diese Woche euren Geschmack getroffen? Habt ihr die Spiele längst durch und wartet nur auf nächste Woche? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen!