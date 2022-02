Kostenlos bei Epic: Diesmal gibt's ein Story-Highlight geschenkt

Diese Woche gibt's bei Epic mal wieder einen Knüller: A Tale of Two Sons, das Erstlingswerk des heute gefeierten, rebellischen Entwicklers Josef Fares, erzählt die Geschichte zweier Brüder und setzt auf Koop für Einzelspieler.

Wie lange läuft die Aktion? Epic verschenkt A Tale of Two Sons vom 17. bis 24. Februar 2022 um jeweils 17:00. Wer sich das Spiel in diesem Zeitraum schnappt, darf es dauerhaft behalten. Einzige Voraussetzung ist ein Konto im Epic Games Store.

Aber ist das Spiel eure knappen Stunden überhaupt wert? Wir helfen euch wie gewohnt, eine Entscheidung zu treffen und klären, wovon das Spiel handelt, wie es sich spielt und wer genauer hinschauen sollte.

Ist kostenlos euer Lieblingspreis und wollt ihr Code lernen? Schaut mal hier rein:

36 16 Spielend Code lernen Kostenloses Hacker-RPG auf Steam

Darum geht's in Tale of Two Sons

Wie der Titel schon verspricht, spielen zwei Brüder die Hauptrollen, die ihr beide als Einzelspieler selbst steuert. Ein Motiv, das so ähnlich (nur als reiner Zwei-Spieler-Koop) in späteren Fares-Werken auftaucht und vielleicht damit zu tun hat, dass er selbst einen Bruder hat. A Way Out ließ zwei Freunde aus dem Gefängnis ausbrechen, während das neueste Spiel It Takes Two ein Ehepaar begleitet und als eines der besten Spiele von 2021 gilt.

In A Tale of Two Sons folgt ihr der emotionalen Geschichte zweier Jungs, die von vielen Märchenelementen wie hilfreichen (oder gefährlichen) Trollen getragen wird. Die Brüder versuchen, ihren kranken Vater zu retten und müssen dafür das Wasser des Lebens finden.

Ihr steuert beide Spielfiguren abwechselnd. Während ihr einen Jungen mit dem Controller bewegt, folgt der andere und andersherum. So löst ihr Rätsel und absolviert Geschicklichkeitspassagen, nutzt die Spielwelt zu eurem Vorteil und umgeht Gefahren. Die Kameraperspektive wechselt je nach Situation und erschafft so viele unterschiedliche Szenen.

Mal anschauen? Welche Stimmung das Spiel verbreitet, zeigt der Trailer:

Für wen geeignet?

Wenn ihr rührende Geschichten mögt, gerne alleine spielt und ungewöhnlichem Gameplay nicht abgeneigt seid, können wir euch A Tale of Two Sons guten Gewissens ans Herz legen. Da das Spiel bereits 2013 erschienen ist, können auch Spieler mit älteren PCs zugreifen.

Die Entwickler empfehlen dringend einen Controller, um das Action-Adventure zu spielen. Zwar geht's auch mit Tastatur, aber das Spiel wurde halt explizit für ein Gamepad designt. Daher schließen wir uns der Empfehlung an.

Interesse bekommen? Hier geht's zur Gratis-Aktion bei Epic:

Habt ihr A Tale of Two Sons schon gespielt und könnt das Spiel anderen Lesern (nicht) empfehlen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!