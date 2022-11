Prime Gaming verschenkt im Dezember neue Spiele für Shooter- und Abenteuer-Fans

Was hält der Dezember 2022 für Abonnenten von Prime Gaming bereit? Amazon veröffentlichte die Liste der neuen Spiele, die Nutzer sich ohne Extrakosten abholen können. Darunter der klassische Ego-Shooter Quake und das Abenteuerspiel Brothers: A Tale of Two Sons, das aus der Feder des Branchen-Rockstars Josef Fares stammt.

Alle neuen Spiele sind ab 1. Dezember für euch verfügbar, wenn ihr Abonnenten seid. Geht dafür einfach auf die offizielle Website und sichert euch dort die Spiele durch einen Klick auf die entsprechende Schaftfläche dauerhaft. Einige Titel benötigen die Amazon Games App, für andere wird ein Key für einen anderen Shop wie Steam oder Epic ausgegeben.

Wir fassen die neuen Spiele bei Amazon Prime Gaming im Dezember 2022 zusammen und fangen direkt mit den beiden Highlights an.

Highlights bei Prime Gaming im Dezember 2022

Quake

Kurz vor der Jahrtausendwende war Quake in aller Munde und wurde im Zuge der Killerspiel-Debatte in Deutschland schneller durch die BPjS indiziert als Shooter-Fans Mist sagen konnten. 2011 wurde die Indizierung schließlich aufgehoben.

Auch heute lohnt sich Quake als Retro-Reise in die frühen Tage der Ego-Shooter. Der grobpixelige Polygon-Horrortrip wurde mit schneller Bewegung und atemloser Action nicht umsonst als einer der besten Singleplayer-Shooter seiner Zeit gehandelt, vornehmlich verstohlen auf Schulhöfen und LAN-Partys.

Brothers: A Tale of Two Sons

Für etwas feingeistigere Zeitgenossen gibt's mit Brothers: A Tale of Two Sons ein niedliches, rührendes Abenteuerspiel. Ihr steuert zwei Brüder, die sich auf eine lebenswichtige Mission begeben. Ihr löst Rätsel und müsst viele Geschicklichkeitspassagen absolvieren.

Wie eingangs erwähnt, haut Entwickler Josef Fares gern mal einen raus, was zu sehr unterhaltsamen Momenten geführt hat, etwa bei den Game Awards, wo er seine Meinung zu den Oscars zum Besten gab. Was den Charakterkopf ausmacht, erzählt unser Artikel:

Weitere kostenlose Spiele im Prime-Abo

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Banners of Ruin

Spinch

Desert Child

Doors: Paradox

Obendrauf gibt's auch im Dezember 2022 wieder kosmetische Inhalte und allerlei Goodies für diverse Spiele, darunter FIFA 23, Battlefield 2042, Rainbow Six Siege und New World. Außerdem könnt ihr euch ab 1. Dezember 125.000 GTA-Dollar für den Multiplayer-Ableger von GTA 5 abholen.

Ist diesen Monat etwas Schickes für euch dabei oder schießt Prime Gaming zielsicher an eurem Geschmack vorbei? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch schnappt und warum!